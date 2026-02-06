التحديث الأخير في "الآيفون" يغير طريقة استخدامك لهاتفك

عادةً ما تكتفي تحديثات iOS الفرعية بإصلاح الأخطاء وسد الثغرات الأمنية وتحسين الأداء، لكن iOS 26.2 كسر هذه القاعدة وأضاف مجموعة من الميزات العملية التي طال انتظار بعضها لسنوات.

والتحديث، الذي صدر في ديسمبر 2025، لا يقدّم تغييرات جذرية في الواجهة، لكنه يجعل النظام أكثر نضجًا واحترافية كما أنه واحد من تلك التحديثات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في الاستخدام اليومي ويجعل آيفون أكثر راحة وأمانًا ومرونة.

وبعد استخدام النسخة الجديدة لعدة أسابيع، هذه أبرز 5 ميزات ستلاحظ تأثيرها فور تحديث جهازك، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear".

منبه كامل داخل تطبيق التذكيرات

لطالما اشتكى مستخدمو آيفون من الفارق الكبير بين تطبيق المنبه وتطبيق التذكيرات.

فبينما يواصل المنبه الرنين حتى إيقافه يدويًا، كانت التذكيرات تكتفي بإشعار واحد يمكن تفويته بسهولة.

في iOS 26.2، عالجت "أبل" هذا القصور بإضافة خيار "عاجل" داخل التذكيرات.

عند تفعيله، يمكنك ضبط منبه حقيقي يعمل تمامًا مثل منبه الساعة، مع شاشة كاملة وصوت متواصل حتى الإيقاف أو الغفوة.

هذه الميزة مفيدة لتذكيرات الأدوية، المواعيد الحساسة، أو حتى مهام بسيطة مثل إخراج الطعام من الفرن، دون الحاجة لتكديس تطبيق الساعة بعشرات المنبهات.

كلمات الأغاني تعمل دون إنترنت في Apple Music

كانت كلمات الأغاني المتزامنة من أفضل مزايا Apple Music، لكنها كانت عديمة الفائدة دون اتصال بالإنترنت. مع iOS 26.2، تغيّر الأمر أخيرًا.

الآن، عند تنزيل أي أغنية أو قائمة تشغيل، يتم تحميل كلمات الأغاني المتزامنة معها تلقائيًا.

حتى في وضع الطيران، يمكنك عرض الكلمات بسلاسة تامة، ما يجعل تجربة الاستماع أثناء السفر أو في الأماكن النائية أكثر اكتمالًا.

حماية إضافية في AirDrop عبر رمز PIN

رغم شعبية AirDrop، إلا أنه كان يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، خاصة عند تفعيل الاستقبال من "الجميع".

في iOS 26.2، أضافت "أبل" طبقة أمان جديدة عبر رمز تحقق PIN.

عند محاولة شخص غير موجود في جهات اتصالك إرسال ملف، يظهر رمز مكوّن من 6 أرقام على هاتفك، ويجب على الطرف الآخر إدخاله لإتمام الإرسال.

بهذه الطريقة، يتم القضاء فعليًا على ظاهرة الإرسال العشوائي أو غير المرغوب فيه، دون التضحية بسهولة الاستخدام.

التحكم بتأثير "الزجاج السائل" في شاشة القفل

جلب iOS 26 تصميم Liquid Glass الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب محدودية التحكم فيه. مع iOS 26.2، أصبح بإمكان المستخدمين ضبط شدة هذا التأثير عبر شريط تحكم جديد.

يمكنك الآن الموازنة بين الجمالية والوضوح، سواء أردت مظهرًا شفافًا أنيقًا أو تأثيرًا ضبابيًا يجعل الساعة أوضح فوق الخلفيات المزدحمة بالألوان.

التحسين يمتد أيضًا لبعض عناصر الواجهة الأخرى، ما يمنح النظام مظهرًا أكثر انسجامًا.

ترتيب الألعاب حسب الحجم

مع تحوّل آيفون إلى منصة ألعاب حقيقية بفضل شرائح A19 Pro، أصبحت أحجام الألعاب مشكلة حقيقية، خصوصًا لمستخدمي سعات التخزين المحدودة.

في تطبيق Apple Games، أضافت أبل خيار فرز الألعاب حسب الحجم، ما يتيح معرفة الألعاب التي تستهلك أكبر مساحة بنقرة واحدة.

الميزة تسهّل إدارة التخزين وحذف الألعاب غير المستخدمة دون الغوص في إعدادات النظام.