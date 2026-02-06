ترامب يطلق موقع TrumpRX لشراء الأدوية بأسعار مخفضة

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعاً إلكترونياً يتيح للأفراد شراء الأدوية الموصوفة طبياً مباشرة، في إطار مساعيه لمعالجة مخاوف الأميركيين بشأن القدرة على تحمل تكاليف العلاج.

ويستضيف ترامب فعالية في تمام الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي) لإطلاق الموقع الذي يحمل اسم TrumpRx في البيت الأبيض، بمشاركة مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، محمد أوز، كبير مسؤولي التصميم بالحكومة الأميركية، جو جيبيا، بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في منشور على منصة "إكس".

ويهدف الموقع إلى تمكين المستهلكين من شراء بعض الأدوية مباشرة من شركات تصنيع الأدوية، من دون استخدام التأمين الصحي، وبأسعار مخفضة جرى التفاوض عليها من قبل إدارة ترمب.

ولم تحدد ليفيت موعد بدء تشغيل الموقع فعلياً، ولا توقيت طرح بعض الأدوية المخفضة، التي أُعلن عنها خلال سلسلة من الفعاليات الأخيرة في البيت الأبيض، للبيع عبر المنصة.

وتروج الإدارة لجهودها الرامية إلى خفض أسعار الأدوية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات مع أكثر من اثنتي عشرة من كبرى شركات الأدوية في العالم، من بينها "إيلي ليلي"، و"نوفو نورديسك"، و"فايزر"، وغالبا ما جاء ذلك مقابل تخفيف الرسوم الجمركية التي كانت مهددة بفرضها عليها.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الموقع سيتمكن من خفض التكاليف بشكل ملموس، أو جذب أعداد كبيرة من الأميركيين للدفع نقدا مقابل الأدوية بدلا من المرور عبر أنظمة التأمين الصحي.

وكان ترامب قد قال في مقطع فيديو أعلن فيه في وقت سابق من هذا العام عن الإطار العام لخطته الصحية، إن الإدارة كانت تستهدف إطلاق الموقع بحلول نهاية يناير.