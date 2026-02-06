كيف أثّرت أدوية إنقاص الوزن على عادات التسوق الغذائي؟

مع الانتشار المتزايد لأدوية إنقاص الوزن، لم يعد تأثيرها يقتصر على فقدان الكيلوغرامات الزائدة فقط، بل امتد ليشمل تغييرات ملحوظة في عادات التسوق الغذائي، وأنماط اختيار الأطعمة، وحجم الاستهلاك اليومي.

وبحسب صحيفة "ميديكال إكسبريس "، كشف باحثون في مركز ستينو للسكري في كوبنهاغن عن أن بدء استخدام ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1RA) يرتبط بتحسن طفيف في عادات التسوق الغذائي.

وأظهرت الدراسة أن مشتريات البقالة لمستخدمي GLP-1RA في الدنمارك شهدت انخفاضا ملحوظا في السعرات الحرارية والسكريات، مع زيادة طفيفة في محتوى البروتين لكل 100 غرام من الطعام بعد بدء العلاج مقارنة بما قبل ذلك.

وعادة ما يرتبط استخدام ناهضات مستقبلات GLP-1RA بتثبيط الشهية وتقليل السعرات الحرارية المتناولة، لكن تأثيرها على خيارات الطعام اليومية لم يكن واضحا في الدراسات السابقة.

وأشارت تقارير الحالات والدراسات الصغيرة إلى تحول في العادات الغذائية من الوجبات الخفيفة الفائقة المعالجة والغنية بالطاقة إلى أطعمة كاملة أو معالجة بشكل بسيط بعد بدء العلاج، بينما لم تظهر سجلات الشراء على نطاق واسع هذه التغييرات بوضوح.

تفاصيل الدراسة

اعتمد الباحثون على سجلات فواتير المتاجر الكبرى لتقييم أي تغييرات في جودة الطعام ومستوى المعالجة بعد بدء العلاج.

وجاءت البيانات من مجموعة SMIL الدنماركية، التي تضم آلاف المشاركين الذين سجلوا مشترياتهم عبر تطبيق على الهاتف الذكي. وقام الباحثون بمطابقة 293 مريضا بدأوا علاج GLP-1RA مع 884 شخصا في مجموعة ضابطة من نفس العمر والجنس والدخل، مع وجود سجلات مشتريات لمدة عام على الأقل قبل وبعد بدء العلاج.

وتم تصنيف الطعام وفق لمستوى المعالجة الغذائي باستخدام نظام NOVA، بدءا من الأطعمة غير المصنعة وصولا إلى الأطعمة الفائقة المعالجة. وركز التحليل على متوسط كثافة الطاقة والمغذيات لكل 100 غرام، بما في ذلك السكر والكربوهيدرات والدهون المشبعة والبروتين.

النتائج

أظهرت النتائج أن مشتريات البقالة اتجهت نحو تقليل كثافة الطاقة والسكر والكربوهيدرات بعد بدء استخدام GLP-1RA. فقد انخفض متوسط كثافة الطاقة من 209.4 إلى 207.3 سعرة حرارية لكل 100 غرام، وتراجع محتوى السكر من 15.7 إلى 15.1 غرام، وانخفض إجمالي الكربوهيدرات من 19.8 إلى 19.3 غرام لكل 100 غرام.

كما انخفض محتوى الدهون المشبعة بشكل طفيف من 7.3 إلى 7.2 غرام، بينما ارتفع البروتين من 6.6 إلى 6.9 غرام لكل 100 غرام.

وارتفعت نسبة الأطعمة غير المصنعة من 46.9% إلى 47.8%، بينما انخفضت نسبة الأطعمة الفائقة المعالجة من 39.2% إلى 38%.

ولم تظهر تغييرات مماثلة في المجموعة الضابطة.

ويشير الباحثون إلى أن التغييرات الفردية كانت طفيفة، وأن التحولات الملحوظة قد تعكس جزئيا بداية رحلة إنقاص الوزن.