القهوة البيضاء.. مفتاح لقلب أقوى وعقل أكثر نشاطًا

تُعتبر القهوة البيضاء من أبرز المواضيع التي تشغل محبي القهوة حول العالم، لا سيما بعد أن كشفت الدراسات عن فوائد صحية محتملة تتجاوز مجرد تنشيط التركيز.

وتُصنع القهوة البيضاء من حبوب البن التقليدية، لكن ما يميزها هو التحميص الخفيف عند درجة حرارة منخفضة (نحو 325 فهرنهايت) ولمدة قصيرة؛ ما يمنحها نكهة أخف وحموضة أقل مقارنة بالقهوة الداكنة، مع تقليل المرارة.

وتتمتع القهوة البيضاء بمحتوى أعلى من الكافيين مقارنة ببقية الأنواع؛ ما يعزز التركيز والانتباه وسرعة رد الفعل، وقد يحسن المزاج لدى بعض الأشخاص.

كما تشير الدراسات إلى أن شرب 2-4 أكواب من القهوة يوميًّا قد يقلل خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالشيخوخة مثل الزهايمر وباركنسون، بالإضافة إلى أمراض الكبد والسكري من النوع الثاني، خاصة عند تناولها دون سكر أو محليات صناعية.

وتحتوي القهوة البيضاء أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل: حمض الكلوروجينيك والكافستول، التي قد تسهم في صحة القلب عن طريق تقليل الالتهابات وخطر السكتة الدماغية وفشل القلب. كما يمكن أن تدعم هذه المركبات ميكروبيوم أمعاء أكثر تنوعًا من خلال تعزيز نمو البكتيريا المفيدة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن القهوة البيضاء قد تساعد على التحكم بالوزن عن طريق تحفيز الأيض وتقليل الشهية، فضلًا عن تقليل خطر بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد وبطانة الرحم.

مع ذلك، يحذّر الخبراء من الإفراط في تناول القهوة البيضاء بسبب محتواها العالي من الكافيين، الذي قد يسبب اضطراب ضربات القلب أو زيادة الحمض في المعدة لدى البعض. لذلك يُنصح بالاعتدال ومراقبة الإضافات، مثل: السكر والكريمة الثقيلة للحفاظ على فوائدها الصحية.