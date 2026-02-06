"كلمات معينة" إذا قالها أحدهم إعرف أنه "صاحب شخصية قوية"

يفرض البعض احترامهم بمجرد أن يتكلموا، فهم لا يصرخون ولا يسيطرون على المحادثات لكن لكلماتهم وقعٌ خاص.

ووفقاً لما نشره موقع Global English Editing، كان يُعتقد في السابق أن الأمر يتعلق بالكاريزما أو الثقة الطبيعية، لكن اتضح أن الأمر ربما يكون أبسط من ذلك بكثير، إنهم يشتركون جميعاً في بعض العادات البسيطة، كما يلي:

1. "أخشى من الخطوة، لكن سأفعل ذلك على أي حال"

يمكن أن يخشى البعض من طلب زيادة في الراتب أو بدء مشروع تجاري أو إجراء محادثة صعبة كان يتجنبها، وينتظر معظم الناس زوال الخوف قبل اتخاذ أي خطوة، لكن الشخصيات القوية تفعل شيئاً مختلفاً جذرياً. إنها تُقرّ بالخوف وتمضي قدماً رغم ذلك.

وكما يُشير المعالج النفسي والباحث روس هاريس، إن "الثقة الحقيقية ليست غياب الخوف، بل هي علاقة مُتغيرة معه".

تكشف هذه العبارة حقيقة جوهرية عن القوة الذهنية، فالأشخاص ذوو الشخصيات القوية لا يتظاهرون بأن الخوف غير موجود، بل يُسمّونه، ويتحملون مسؤوليته، ويرفضون السماح له بالتحكم في قراراتهم.

2. قول: "لا"

إن كلمة من حرفين فقط تمثل قوة لا متناهية. وكما قال المستثمر الشهير وارن بافيت إن "الفرق بين الناجحين والناجحين جداً هو أن الناجحين جداً يقولون لا لكل شيء تقريباً". ولا يشعرون بالذنب حيال ذلك أيضاً. إنهم يُدركون أن وضع حدود واضحة يُفسح المجال لمساهمات قيّمة.

3. "أحتاج..." (بدون اعتذار)

يراعي الكثيرون بدء طلباتهم بعبارات مثل "آسف للإزعاج، ولكن..." أو "أكره أن أطلب، ولكن...". أما الشخصيات القوية فهي تتجنب الاعتذار. إنها تُعّبر عن احتياجاتها مباشرةً وبوضوح.

وكما تنصح دكتورة مارشا لينهان، عالمة النفس والباحثة المؤثرة في مجال الصحة النفسية: "لا تعتذر عن تقديم الطلبات"، إن هذا لا يعني أن يكون الشخص مُطالباً بإلحاح أو غير مراعٍ للآخرين. بل يعني إدراك أن امتلاك الاحتياجات أمر طبيعي، وليس عيباً.

تُدرك الشخصيات القوية أن التواصل الواضح يُفيد الجميع أكثر من التلميحات والتحايل.

4. "شكراً لك"

يجيب الكثيرون على ثناء الآخرين على عملهم بقول : "لا داعي للشكر" أو "لقد حالفني الحظ" أو "قام الفريق بمعظم العمل."

بحسب دكتورة لينهان، إن تقبّل الإطراء برحابة صدر يُسهم في تعزيز احترام الذات. إن أصحاب الشخصيات القوية لا يتجاهلون المديح، بل يستقبلونه بامتنان صادق. إن الرد ب"شكراً" ببساطة عند تقدير أحدهم لمجهود الآخر ليس غروراً، بل هو صدق.

5. "كنت مخطئاً"

إنها عبارة تُميز أصحاب الشخصيات القوية عن كل من يتظاهر بالقوة. إن الأشخاص الأقوياء حقاً يعترفون بأخطائهم علناً لأنهم يعلمون أن الاعتراف بالخطأ دليل على الثقة بالنفس، وليس الضعف. إنهم يُدركون أن الخطأ في أمر ما لا يجعلهم مخطئين كأشخاص.

6. "لا أعرف، لكنني سأبحث"

يبدو الاعتراف بالجهل أمراً مخجلاً في العصر الحالي، حيث إن البحث السريع على غوغل والتعمق في ويكيبيديا متاح بسهولة. لكن في الواقع إن افتراض أن المرء يعرف كل شيء هو خطأ واضح. يقر أصحاب الشخصيات القوية براحة بحدود معرفتهم ولا يتظاهرون بالخبرة أو يراوغون في المحادثات.

يحترم الناس الصدق أكثر من الثقة الزائفة. عندما يقول شخص ذو شخصية قوية إنه سيبحث، فإن يكتسب ثقة الآخر بأنه سيفعل ذلك بالفعل.

7. "دعني أفكر في الأمر"

في عالم يُكافئ الاستجابات السريعة والقرارات الفورية، تبرز هذه العبارة. لا يشعر أصحاب الشخصيات القوية بالضغط للحصول على إجابات فورية. إنهم يمنحون أنفسهم الإذن بالتفكير والتأمل والرد بتأنٍّ بدلاً من رد الفعل.