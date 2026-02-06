شاب تركي يحمل القهوة يومياً لزوجته في قبرها منذ 3 سنوات

خطف رجل تركي أنظار الآلاف بعدما ظهر في صور ومقاطع فيديو وهو يحمل القهوة لزوجته، التي فارقت الحياة منذ 3 سنوات، وهو ما نال إحسان وإشادة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، سيما وأنه يتردد يومياً إلى قبرها وفي يده كوب من القهوة.

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على زلزال السادس من فبراير ، الذي ضرب مدينة مرعش التركية، إلا أن إيمري بوزكورت حزينٌ حتى الآن، فقد خرج من تحت أنقاض مبنى سكني، لكنه دفن لاحقاً 3 من أفراد أسرته الذين قضوا جراء الزلزال، وهم زوجته التي كانت تبلغ من العمر 30 عاماً مع اثنين من أطفالهما كانا في الثالثة والخامسة من عمرهما.

ويبلغ بوزكورت 32 عاماً، وكان قد خرج من تحت الأنقاض بعدما بقي محاصراً قرابة 7 ساعات، ومن ثم عثر على جثة زوجته وطفليه بعد 3 أيام من وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب المدينة التي يعيش فيها قبل 3 سنوات وأدى لمقتل الآلاف.

ونقلت وسائل إعلامٍ تركية عن بوزكورت قوله إنه يعاني من أكبر خسارة في حياته وأنه يقضي معظم أوقاته في المقبرة، منذ أن خسر أفراد عائلته، حيث يترك القهوة لزوجته ويضع ألعاباً على قبور أطفاله ويقرأ الأدعية.

ويصف الرجل التركي ما مرّ به لوسائل إعلام تركية، قائلاً إن" الزمن لا يخفف الألم، بل يزيده عمقاً"، ويضيف مواصلاً شغف زوجته بالقهوة عند قبرها: "كل يوم، كل ثانية، ما زالت كأنها السادس من فبراير بالنسبة لي".

ويعبّر بوزكورت عن حزنه العميق لضياع أحلام أطفاله، قائلاً: "كانت ابنتي ستذهب إلى الروضة، وكان ابني على وشك البدء بذلك أيضاً. كنا جميعاً نملك آمالاً كبيرة. قبل الزلزال مباشرة، لعبنا بكرات الثلج. والآن أنظف الثلج عن قبورهم. قد يخفي الغطاء الأبيض كل شيء، لكنه لن يخفي أبداً خسائري. الحب لم يتغير، فقط تغيّر مكاني وأنا هنا على قبورهم كلّ يوم".

ويؤكد الرجل التركي أنه لم يتبق له شيء يتمسك به في الحياة، ويقول إن "الزلزال لم يدمر المباني فحسب، بل دمر ماضيه ومستقبله أيضاً"، معبراً عن شعوره بالوحدة، وهو يحذّر المجتمع بالقول إن "الموت يسلب الإنسان مستقبله بالكامل في ليلة واحدة. لقد أُلقي على عاتقي أثقل عبء؛ لم يُدمر بيتي، بل دُمر نسلي. لا بيت أعود إليه، ولا ذكريات أحتضنها. لقد أصبحت حارس الألم هنا".