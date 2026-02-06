سائق حافلة مخالفته الدوران حول الأرض 25 مرة بسرعة 1500 كم في الساعة

يرفض سائق حافلة في إيغيلستادير رفضًا قاطعًا دفع ما يقارب 20 مليون كرونة آيسلندية (163172 دولار ) كفاتورة لقيادته ما يقارب مليون كيلومتر في يناير. ووفقا لحسابات الرجل فإن هذا يعني أن حافلته المستأجرة دارت حول الأرض 25 مرة بسرعة الصوت. وقد فوجئ هلينور براغاسون، سائق الحافلة في إيغيلستادير (ايسلندا) الذي يدير شركة الحافلات "سايتي"، عندما وصلته فاتورة بالتكلفة الجديدة لكل كيلومتر.

وقال الرجل لموقع "RUV" أنه ظن في البداية أن المبلغ تسعة عشر ألفًا، "لم أكن أرتدي نظارتي أمام الكمبيوتر حينها. لكنني أدركتُ لاحقًا أنه تسعة عشر مليونًا و683 ألفًا، مع تاريخ استحقاق في 16 فبراير. ثم دققتُ النظر، ورأيتُ أن هذا الرقم ناتج عن قيادة السيارة لمسافة 999,691 كيلومترًا في شهر واحد."

مع أن هلينور يعترف بانشغاله أحيانًا، إلا أنه لا يُقرّ بأنه قاد السيارة بما يكفي للدوران حول العالم 25 مرة في شهر واحد.

وقد حسب أحد الخبراء أن السيارة كانت ستحتاج إلى السير بسرعة 1500 كيلومتر في الساعة طوال الشهر لتحقيق ذلك. عندها فقط يصبح الأمر ممكنًا. وعلق هلينور " أجد هذا الأمر مسليًا بعض الشيء، ولكنه في الوقت نفسه مثير للسخرية، لأن هذا النظام لا يبدو أنه يعمل كما ينبغي. "

وتشير حسابات دقيقة إلى أن شهر يناير يتكون من 31 يومًا أو 744 ساعة، وعند تقسيم إجمالي الكيلومترات على هذه الفترة، تكون السرعة الناتجة 1.344 كيلومتر في الساعة. (عند مستوى سطح البحر في هواء جاف عند درجة حرارة 20 درجة مئوية تقريبًا، تبلغ سرعة الصوت حوالي 1.235 كيلومتر في الساعة). ووجد الناس في جميع أنحاء البلاد هذا الأمر مضحكًا أيضًا، فنشر الكثيرون تقديرات غريبة لإجمالي الكيلومترات التي غُرموا بها على فيسبوك.

وذكر الموقع بدوره أنه من المتوقع أن تكون الأرقام غير منطقية في الشهر الأول من العام الجديد، حيث تُستخدم بيانات التسجيل في يناير والتقديرات المستندة إلى آخر فحص. من المفترض أن تستقر الفواتير على وتيرة منتظمة ويتم تصحيحها مع زيادة وتيرة تسجيل الناس لعدد الكيلومترات المقطوعة.

وعلق الموقع أنه "مع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يرهن منزله لسداد فاتورة غير منطقية. يمكن تصحيح التقديرات غير الدقيقة أو الأخطاء الجسيمة من قِبل دائرة الإيرادات والجمارك الأيسلندية "