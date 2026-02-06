امرأة تتسبب بحوادث سير بشكل متكرر لسبب غريب جداً

لفتت امرأة في شنغهاي، الصين، انتباه الشرطة بعد أن قامت بتحريك مرآة مرور بشكل متكرر لحماية "طاقة" منزلها الإيجابية وفقًا لمبادئ فنغ شوي، مما تسبب في عدة حوادث سير.

فنغ شوي، الذي يُترجم حرفيًا إلى "الريح والماء" باللغة الصينية، هو ممارسة ثقافية تُعنى بترتيب الأثاث والأشياء الأخرى لحماية تدفق الطاقة، أو "تشي"، وخلق التوازن في المكان.

أصبحت إحدى النساء في شنغهاي قلقة بشكل خاص بشأن هذه الممارسة بعد أن تعرضت لسلسلة من سوء الحظ، والتي عزاها خبير فنغ شوي إلى مرآة مرور "تكشف عن الأرواح الشريرة" كانت موجودة مواجهة لمنزلهم.

للمرايا أهمية خاصة في فنغ شوي. يعتقد ممارسو هذا العلم أنه لا يجب وضعها مقابل السرير أو الباب الأمامي، خشية أن تعكس طاقة سلبية، مما يؤدي إلى الكوابيس واضطرابات النوم والشك المرضي. لكن هذه المرآة كانت ضرورية للسائقين لرؤية ما إذا كان هناك أي شخص قادم من المنعطف الحاد في الطريق.

وعزمت امرأة على تغيير حظها، فعدّلت وضع المرآة بحيث لم تكن مواجهة لمنزلها... لكن هذا الأمر جلب سوء الحظ لسائقي السيارات في المنطقة، الذين كانوا يعتمدون عليها لرؤية حركة المرور واتخاذ قرارات مدروسة على الطريق. ووقعت حوادث متكررة بسبب حركة المرآة من ديسمبر إلى يناير 2026.

في نهاية المطاف، تدخلت الشركة المالكة للعقارات في المنطقة، وقامت بتركيب مرآة مرور أخرى على الجانب الآخر من الشارع. لكن يُزعم أن هذا الأمر تسبب أيضاً في نوبة أخرى من سوء الحظ لعائلتها، فقامت المرأة بتحريك المرآة الأخرى أيضاً. وإذ ضاق سكان الحي ذرعاً بالحركة المستمرة لمرايا المرور، اجتمعوا ودعوا الشرطة المحلية للتحدث مع المرأة وزوجها بشأن الوضع.

وكما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، حذرت السلطات الزوجين من أن تصرفهما قد يُعتبر جريمة يُعاقب عليها بالسجن، موضحةً أنهما قد يُحمّلان المسؤولية عن أي حوادث تقع نتيجة تحريك المرايا. كما قامت شركة العقارات لاحقًا بتغليف المرآتين بالأسمنت لمنع تعديلهما مجددًا.

وفي حديثه لتلفزيون شنغهاي، أيّد زوجها، الملقب بـ"لو"، بشدة استنتاجات خبير الفينغ شوي، ودافع عن تصرف زوجته. وقال: "لسنا شياطين. لسنا سعداء بوجود مرآة تكشف عن الشياطين موجهة نحونا".