دانون تستدعي دفعات من حليب الأطفال في النمسا وألمانيا

أعلنت الوكالة النمساوية للصحة وسلامة ‌الأغذية أن شركة دانون تقوم بسحب بعض دفعات حليب الأطفال (أبتاميل) و(ميلوميل) ⁠في النمسا وألمانيا بسبب تلوثها بمادة سامة.

واكتُشفت مادة سيروليد السامة التي ⁠يمكن أن تسبب الغثيان والقيء في مكونات من مورد في الصين للعديد من شركات تصنيع حليب الأطفال، بما في ذلك نستله ودانون ولاكتاليس. ‌وأدت الاكتشافات ‌إلى عمليات ⁠سحب في عشرات البلدان وأثارت مخاوف بين الآباء.

وكانت مجموعة السلع الاستهلاكية الفرنسية سحبت في يناير ما لا ‍يقل عن ثلاث دفعات من حليب الأطفال أبتاميل في ألمانيا، في محاولة لاحتواء الذعر بشأن ‍تلوث سام بدأ بمنتجات نستله.