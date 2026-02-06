سبوتيفاي تتيح للمستخدمين شراء كتب مطبوعة عبر تطبيقها

قالت شركة ⁠سبوتيفاي إنها ستبدأ في بيع ‌الكتب المطبوعة على منصتها للبث من خلال شراكة مع موقع (بوك شوب دوت أورج) لبيع الكتب بالتجزئة عبر الإنترنت، مما يمثل توسعاً ⁠غير متوقع يتجاوز نشاطها في مجال الكتب الصوتية.

وتعمل الشركة على زيادة خصائصها الجديدة لتنافس بشكل أفضل خدمات ⁠البث المنافسة التي يقدمها عمالقة التكنولوجيا، مثل أبل وأمازون.

وأطلقت سبوتيفاي خدمة الكتب الصوتية قبل عامين. وقالت إن عدد مستمعيها الجدد ارتفع 36 بالمئة عنه قبل عام، وزادت ساعات الاستماع 37 بالمئة.

وذكرت أن خاصية شراء ‌الكتب المطبوعة ‌ستبدأ ⁠تظهر في فصل الربيع للمستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا. وستتولى (بوك شوب دوت أورج) التسعير والتخزين وتلبية الطلبات.

وستتلقى سبوتيفاي عمولة عن المشتريات التي ستتم من داخل تطبيقها.

وجاء هذا التحرك في وقت ‍تتباطأ فيه مبيعات الكتب المطبوعة بسبب توجه المزيد من المستخدمين إلى الكتب الإلكترونية ومصادر أخرى على الإنترنت.

ورفعت الشركة سعر اشتراكها الشهري المميز بمقدار ‍دولار ليصبح 12.99 دولار في أسواق الولايات المتحدة وإستونيا ولاتفيا.