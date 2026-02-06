«قبلة شمس» في ضيافة الشارقة للفنون

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لربيع 2026، معرض «قبلة شمس» للفنانة عهد العمودي، من 8 فبراير الجاري حتى 7 يونيو في ساحة المريجة.

تتناول أعمال العمودي عناصر من الحياة اليومية والثقافة الشعبية، وتعيد توظيفها، جامعةً بين الطابع الساخر والبعد التأملي، حيث تتحول الصور المتداولة والمواد المألوفة إلى وسائط للتفكير في مفاهيم التقدم والتكرار والذاكرة، وفي كيفية انعكاس هذه المفاهيم على تفاصيل الحياة المعاصرة. كما يتأمل المعرض العلاقة بين الفرد ومحيطه.