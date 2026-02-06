«إكسبو دبي» تستضيف احتفال العام الصيني الجديد

تستضيف مدينة إكسبو دبي في الثامن من فبراير الجاري الاحتفال الرسمي بالعام الصيني الجديد، الذي تنظمه القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بمشاركة نحو 40 فرقة استعراضية وأكثر من 10 منصات متحركة، وما يزيد على 3000 فنان ومؤدٍ، ضمن برنامج ثقافي وترفيهي متكامل، يستهدف الجالية الصينية والمقيمين والزوار.

وأوضحت القنصلية العامة للصين خلال مؤتمر صحافي عقدته بحضور القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، أو بوتشيان، أن الاحتفال يتضمن مسيرة كبرى وعروضاً ثقافية وموسيقية، ومعارض وتجارب تفاعلية، وسوقاً للأطعمة الإقليمية والتراث الصيني.