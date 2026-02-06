«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تختتم مشاركتها في «القاهرة للكتاب»

اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدَّمت أكثر من 65 فعالية، و60 متحدِّثاً، وسط حضور واسع تجاوز 70 ألف زائر، وتفاعل لافت من زوار المعرض وروّاد الفكر والمهتمين بالشأن المعرفي من مختلف الفئات.

وشهد ختام المشاركة وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسَّسة ومكتبة الإسكندرية، إطلاق مشروع مكتبة صوتية مخصصة لأصحاب الهمم ضمن مركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسَّسة، تضم مجموعة واسعة من ملخصات أبرز الكتب العالمية، تم اختيارها بعناية لتقديم محتوى معرفي ثري وميسَّر. لتشكِّل بداية هذه الشراكة الواعدة، على أن يتبعها لاحقاً إطلاق المزيد من الكتب والإصدارات الصوتية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، بما يعزز مبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعرفة.

وأكَّد المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن مشاركة المؤسَّسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب شكَّلت محطة معرفية متميزة، تُجسِّد التزامها المستمر بدعم صناعة المعرفة العربية وتوسيع آفاق الوصول إليها، مشيراً إلى أن إطلاق مشروع المكتبة الصوتية المخصصة لأصحاب الهمم بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية يعكس رؤية المؤسَّسة في جعل المعرفة حقاً متاحاً للجميع دون استثناء.

وخلال المشاركة شهدت جلسات مشروع المعرفة إقبالاً كبيراً وحضوراً متميزاً من زوار المعرض، حيث شاركت فيها نخبة من المختصين والخبراء والمفكرين من مختلف دول العالم، وناقشت موضوعات محورية، من بينها التطوع وأثره في تشكيل مستقبل المجتمعات، والذكاء الاصطناعي وآفاق التعامل الإنساني والأخلاقي معه، وتحديات الإبداع الموسيقي في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مستقبل الشباب العربي في سياق التكنولوجيا الناشئة، وريادة الأعمال، والإعلام الرقمي وصناعة المحتوى. وأسهمت هذه الجلسات في فتح نقاشات معمقة، وفَّرت للزوار مساحة فكرية غنية لتبادل الرؤى واستشراف التحولات المقبلة.

