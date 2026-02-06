جواهر القاسمي ومفوض شؤون اللاجئين يبحثان آفاق التعاون الإنساني العالمي

استقبلت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أمس، المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور برهم صالح، في زيارة رسمية إلى الشارقة عكست عمق الشراكة الإنسانية بين مؤسسة القلب الكبير والمفوضية، وتكامل الجهود الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة حول العالم.

جرى خلال اللقاء بحث التطورات الإنسانية الراهنة في عدد من مناطق النزاع والأزمات حول العالم، وتداعياتها المتصاعدة على أوضاع اللاجئين والنازحين والمحتاجين إلى جانب مناقشة آفاق التعاون المستقبلي في دعم الاستجابة الإنسانية، وتعزيز الحلول المستدامة التي تضع الإنسان في صميم السياسات والبرامج الدولية.

وأكد الجانبان أهمية توسيع نطاق الجهود ليشمل ليس مناطق الأزمات فحسب، بل أيضاً المجتمعات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي والفقر الهيكلي، ونقص الخدمات الأساسية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية.

وأكدت سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أهمية ترسيخ الشراكات الدولية مع المؤسسات الأممية، وفي مقدّمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يضمن استمرارية الاستجابة الإنسانية، وتطوير أدواتها لتواكب تعقيد الأزمات الإنسانية وتحولاتها المتسارعة.

وشدّدت على دور الشارقة ومؤسساتها، لاسيما الجهات العاملة في المجال الإنساني، في بناء نماذج تعاون مؤسسية فاعلة تسهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية، وتعزّز تكامل العمل الإغاثي مع مسارات التنمية طويلة الأمد.