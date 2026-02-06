«أبوظبي للتراث» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المجاراة الشعرية

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث أسماء الفائزين في مسابقة المجاراة الشعرية، التي نظمتها ضمن فعاليات أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية - الكويتية، تكريماً لإرث شعري خالد يجمع بين المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ جابر الأحمد الصباح، طيّب الله ثراهما.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الشاعر الكويتي جمعان وقيان العازمي بالمركز الأول، والشاعر الكويتي محمد فالح الهاجري بالمركز الثاني، فيما نال الشاعر الإماراتي محمد عبدالله المقبالي المركز الثالث.

وشهدت المسابقة تفاعلاً لافتاً من الشعراء المشاركين، الذين قدموا قصائد عكست مستوى مميزاً من الإبداع الشعري والالتزام الفني، وجسدت روح الأخوة والذائقة الشعرية الأصيلة التي تجمع بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة. وأتاحت المسابقة للشعراء فرصة تقديم مجاراة شعرية نبطية لقصيدة المغفور له، الشيخ جابر الأحمد الصباح، والرد عليها بقصيدة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهما، وفق الوزن والقافية والموضوع ذاته، بما يعكس عمق العلاقات الأخويّة والتقارب الثقافي بين البلدين الشقيقين.

تأتي هذه المسابقة تأكيداً للدور المحوري الذي يؤديه الشعر النبطي في توثيق العلاقات الأخويّة، وتعزيز التواصل الإبداعي بين شعراء الإمارات والكويت، واستلهام القيم والمبادئ التي أرساها القادة المؤسسون، رحمهم الله، وترسيخها في الوجدان الثقافي الخليجي.

كانت لجان التحكيم المختصة قد باشرت عملية فرز وتقييم المشاركات وفق المعايير المعتمدة، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين، حيث خُصِّصت جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 30 ألف درهم للمركز الأول، و20 ألف درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث.