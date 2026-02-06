18 مسلسلاً و100 برنامج في دورة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الرمضانية

كشفت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن خريطتها البرامجية الشاملة لشهر رمضان المبارك 2026، الخاصة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى منصة مرايا، التي تتضمن 18 مسلسلاً إماراتياً وخليجياً وعربياً، وأكثر من 100 برنامج من أبرز الإنتاجات الضخمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة في قاعة الجادة بالشارقة، بحضور مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، محمد حسن خلف، ومدير الهيئة، سالم علي الغيثي، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية والخليجية المشاركين في مسلسلات الموسم، من أبرزهم الفنان أحمد الجسمي، وحسن رجب، وأحمد عبدالرزاق، وعابد فهد، وباسم ياخور، وسامر المصري، وأحمد العونان، والفنانة طيف، وهيرا محمود، وريم أرحمة، وأمل الدباس، إضافة إلى عدد من صُنّاع المحتوى، ومذيعي الهيئة الذين سيُرافقون الجمهور طوال الشهر الفضيل.