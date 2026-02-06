لحظة نابضة بالحياة على ضفاف بحيرة القدرة في دبي، حيث تتجاور عناصر الطبيعة في مشهد واحد يتوازن فيه الهدوء مع الحركة، وتعد بحيرة القدرة جزءاً من محمية القدرة الطبيعية، إحدى أبرز المحميات البيئية في إمارة دبي، والتي تمثل نموذجاً ناجحاً للتوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة. تقع المحمية ضمن صحراء دبي، وقد تحولت بفضل التخطيط البيئي الدقيق إلى موطن غني بالحياة الفطرية، يحتضن مئات الأنواع من الطيور المقيمة والمهاجرة، إلى جانب كائنات برية نادرة مثل غزال الريم العربي.

لا تقتصر أهمية محمية القدرة على جمالها الطبيعي فحسب، بل تكمن أيضاً في دورها البيئي، إذ تشكّل محطة حيوية لهجرة الطيور، وملاذاً آمناً للتكاثر والاستقرار، فضلاً عن كونها مساحة مفتوحة تعيد للإنسان صلته بالطبيعة في قلب مدينة عصرية. وفي هذا المشهد، تتجلّى فلسفة المحمية بوضوح: طبيعة حية، متوازنة، تتنفس بهدوء، وتمنح من يراقبها إحساساً نادراً بالسلام والانسجام.