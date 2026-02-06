«بداية» الأوركسترا الوطنية تتوج بـ 3500 مشاهد

سجلت سلسلة الحفلات الافتتاحية للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات نجاحاً كبيراً، حيث جذبت حضوراً جماهيرياً حاشداً تجاوز 3500 مشاهد، وحققت تفاعلاً إيجابياً واسعاً في الجولة التي شملت مختلف أنحاء دولة الإمارات، واختُتمت بحفل حاشد في إمارة الشارقة. وشكلت سلسلة الحفلات محطة استثنائية في مسيرة الأوركسترا الوطنية، حيث مثّلت أول لقاء مباشر لها مع الجمهور في مختلف أنحاء دولة الإمارات. استهلت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات سلسلة حفلات «البداية» بعرض افتتاحي في أبوظبي، لتقدم صوتها المميز بعد ذلك في مختلف أنحاء الدولة، حيث أحيت أمسيات موسيقية في كل من العين ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة. وقوبلت سلسلة الحفلات بترحيب كبير وإشادة واسعة من جانب الجمهور، لتسجل الأوركسترا بذلك انطلاقة قوية أتاحت للجمهور من متذوقي الفن وكبار الشخصيات والقيادات الثقافية والضيوف المدعوين فرصة الاستماع إلى الصوت الوطني الناشئ للأوركسترا للمرة الأولى.

تفاعل جماهيري

وبدءاً من العرض الافتتاحي في أبوظبي، ووصولاً إلى العرض الختامي في الشارقة؛ حظيت حفلات «البداية» بتفاعل جماهيري واسع ظهر بوضوح في الحماس الذي أبداه الجمهور في كل عرض. وعبرت هذه الأمسيات الموسيقية عن رسالة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، والتي تتمثّل في إتاحة الموسيقى الأوركسترالية أمام الجمهور في مختلف أنحاء الدولة، وتقديم حوار فني متناغم يمزج التقاليد الموسيقية العربية والغربية، وتوفير تجارب تقوم على التواصل الثقافي المشترك في مختلف إمارات الدولة.

محطة مهمة

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات: «شكلت سلسلة حفلات (البداية) محطة مهمة بالنسبة لنا، فقد كانت المرة الأولى التي تقدم فيها الأوركسترا الوطنية عروضها أمام الجمهور في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وحظيت جميع العروض بإشادة واسعة وتقدير كبير من جانب الجمهور، ما ترك أثراً إيجابياً عميقاً في نفوسنا. ونشعر بفخر كبير بالمستوى الرفيع للأداء الذي قدّمه الموسيقيون، وبالاحترافية العالية التي عكستها العروض منذ انطلاقتها. وأكدت الحماسة الجماهيرية الكبيرة، إلى جانب الحضور المميز لكبار الشخصيات والقادة، عن أهمية بناء أوركسترا وطنية تعزز مشاعر الفخر والانتماء لدى الجمهور».

تجربة استثنائية

وقال المدير الفني قائد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، أمين قويدر: «مثّلت سلسلة عروض البداية تجربة استثنائية بكل المقاييس. فقد ظهر التأثير العميق الذي تركته الموسيقى في تركيز الجمهور على العزف أثناء الحفلات وتفاعله مع الألحان، والتصفيق الحاد للأداء المتميز الذي قدمته الأوركسترا. واكتسبت هذه الجولة أهمية خاصة بالنسبة للموسيقيين، حيث شكلت المرة الأولى التي يعزفون بها بشكل جماعي أمام الجمهور في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويمنحنا هذا التفاعل القوي ثقة كبيرة في الوقت الذي ننتقل فيه إلى المرحلة الآتية من الموسم، حيث نتطلع لمواصلة تقديم عروضنا الموسيقية أمام جمهور أوسع».

استمرار الموسم الافتتاحي

تواصل الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات موسمها الافتتاحي بعد اختتام سلسلة حفلات «البداية»، حيث تستعد لتقديم حفلات موسيقية جديدة في أبوظبي ودبي والفجيرة. ويتضمن برنامج العروض القادمة عرض «حوار القلوب»، وهو رحلة موسيقية شاعرية لاستكشاف مراحل الحب من رهافة الإحساس إلى السمو الروحي؛ و«فيفالدي: رحلة إلى الشرق»، ويُشكّل حواراً موسيقياً يجمع أعمال المؤلف الإيطالي الشهير أنطونيو لوتشيو فيفالدي مع الآلات الموسيقية والألحان الشرقية؛ و«الكلاسيكيات الروسية»، ويضم مجموعة مختارة من الأعمال الموسيقية لثلاثة من كبار المؤلفين الروس، وهم ديمتري شوستاكوفيتش وإيغور سترافينسكي وتشايكوفسكي؛ و«صدى الأزمان: ابن عربي»، وهو عرض مستوحى من أقوال الفيلسوف العربي الشهير محيي الدين بن عربي ويمزج الموسيقى الأوركسترالية مع الآلات الموسيقية الشرقية في عمل فني يستكشف مفاهيم الحب والوحدة والبحث عن معنى الحياة.

حقائق وأرقام

. 6 حفلات في 5 إمارات، مع عروض أداء حية بلغت مدتها الإجمالية نحو 510 دقائق.

. تطلب تقديم العروض الأوركسترالية من الموسيقيين التدرب لمدة بلغت نحو 50 يوماً.

. تضم الأوركسترا الوطنية 70 موسيقياً و30 مغنياً يحملون جنسية أكثر من 30 دولة، ما يعكس التنوع في دولة الإمارات، ويقدمون مقطوعات موسيقية متناغمة باستخدام 18 نوعاً من الآلات الموسيقية.

علياء بنت خالد القاسمي:

. شكلت سلسلة حفلات (البداية) محطة مهمة بالنسبة لنا، فقد كانت المرة الأولى التي تقدم فيها الأوركسترا الوطنية عروضها أمام الجمهور في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

أمين قويدر:

. مثّلت سلسلة عروض البداية تجربة استثنائية بكل المقاييس، فقد ظهر التأثير العميق الذي تركته الموسيقى في تركيز الجمهور على العزف أثناء الحفلات وتفاعله مع الألحان.