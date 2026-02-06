سرعات قياسية دون 16 ثانية تحسم أشواط «الشيوخ»

اختُتمت، أمس، منافسات أشواط «الشيوخ»، التي تميزت بتحقيق الطيور سرعات قصوى وسط منافسة قوية ومتقاربة على مدار 20 شوطاً في أربعة أيام شكلت واحدة من أقوى محطات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، وتتواصل بمشاركة قياسية في النسخة الكبرى والأكثر أهمية للحدث محلياً وإقليمياً.

وتوّج نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد بن مرخان، ومدير إدارة بطولات فزاع، راشد حارب الخاصوني، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، دميثان بن سويدان، الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط الشيوخ، وهم الذين تأهلوا أيضاً إلى أشواط النخبة، وذلك عقب إقامة أشواط فئة القرموشة، التي تفوق فيها فريق «إف 3» في شوط رمز الفرخ بتحقيقه المركزين الأول والثاني، عن طريق الطير «كيو آر 12» بزمن قدره 16.057، وبالطير «كيو آر 20» بزمن قدره 16.177 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق «النيف» من خلال الطير «إن إف 63» بزمن قدره 16.244 ثانية.

أما في فئة القرموشة جرناس فتمكن فريق «إم 7» من كسر حاجز الـ16 ثانية وانتزاع المركز الأول بالطير «هامة» بزمن قدره 15.995 ثانية، وجاء فريق «النيف» في المركز الثاني عن طريق الطير «71» بزمن قدره 16.003 ثانية، وذهب المركز الثالث لفريق «إف 3» من خلال الطير «مزنة» بزمن قدره 16.068 ثانية.

وفي أشواط بيور جير، تمكن فريق «النيف» من تحقيق المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير «إن إف 07» بزمن 16.078 ثانية، وجاء فريق «إم 7» في المركز الثاني بالطير «غازي» بـ16.144 ثانية، ثم فريق «إف 3» بالطير «جي آر 029» بـ16.157 ثانية. وتفوق فريق «إف 3 إس» في شوط رمز الجرناس، بتحقيق الطير «بي 8» زمناً قياسياً بلغ 15.650 ثانية، يليه «إم 7» بالطير «بي 44» بـ15.895 ثانية، ليعود فريق «إف 3 إس» ويحقق المركز الثالث بالطير «بي 73» بـ15.996 ثانية.

وأكد دميثان بن سويدان أن الطموح للتتويج بلقب ضمن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور كان له أثر مباشر في رفع سقف التنافس بين المشاركين، ما انعكس على قوة الأشواط التي اتسمت بدرجة عالية من الندية، وشهدت تسجيل أرقام قياسية جديدة.

وأوضح أن مشاركة نخبة الفرق على المستوى الإقليمي، بما تضمه من أبرز الصقارين وأفضل الطيور، أسهمت في تقديم مستويات فنية متميزة.

أكد راشد حارب الخاصوني أن المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور جاءت استثنائية على مستوى المنافسة والأرقام، مشيراً إلى أن الأهم تمثّل في حرص الفرق المشاركة على إبراز رياضة الصقارة كإرث وطني أصيل، بما حوّل البطولة إلى ملتقى مجتمعي يحتفي بالموروث الشعبي بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة.

