تفكيك عصابة جنّدت المئات للتسول في شوارع أثينا

فكّكت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في الشرطة اليونانية بالتنسيق مع تحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، عصابة رومانية للاتجار بالبشر والتي استغلت الفقراء بإجبارهم على التسول في شوارع أثينا، تستقدمهم من أرجاء العالم بوعود وهمية للعمل في مشاريع.

وذكرت صحيفة «كاثيمريني» اليونانية أن السلطات استطاعت اعتقال أفراد يعتقد أنهم زعماء العصابة، وحددت هويات سبعة رومانيين يعتقد أنهم متورطون في العملية التي تورط فيها المئات من الفقراء من دول عدة. وقالت الشرطة اليونانية في إعلان إن العصابة استهدفت المئات منذ 2021، حيث جرى استدراجهم إلى اليونان بناء على وعود كاذبة بوظائف ذات أجور مرتفعة في أعمال البناء أو المصانع.

وبمجرد الوصول إلى أثينا، جرى وضع الضحايا - الذين غالباً ما كان يتم اختيارهم لفقرهم الشديد - في شقق مكتظة وتجريدهم من وثائق هوياتهم. واستخدم تجار البشر التهديدات والديون الملفقة للسيطرة عليهم، وإجبار الضحايا على التسول لساعات طويلة في التقاطعات التي تعج بالحركة وإشارات المرور عبر منطقة أتيكا. وقام ما يسمى بـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوناني» بمصادرة أكثر من 4800 يورو نقداً وإيصالات تحويل نقود ودفاتر تحتوي على تفاصيل أنشطة الجماعة. ويخضع الضحايا الـ12 حالياً لرعاية منظمات متخصصة غير حكومية.