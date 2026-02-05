إجلاء أكثر من 143 ألف شخص مع تزايد خطر الفيضانات في المغرب

تجاوزت حصيلة عمليات الإجلاء المتواصلة منذ الجمعة بسبب فيضانات شمال غرب المغرب، 140 ألف شخص حتى صباح الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، بينما يتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية إن عمليات الإجلاء لسكان عدد من المناطق "المعنية بمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة".

وأسفرت حتى صباح اليوم عن "إجلاء ونقل ما مجموعه 143 ألفاً و164 شخصاً"، "في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين".

تركزت معظمها في مدينة القصر الكبير الأكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب نهر سبو، والتي بدأت فيها عمليات الإجلاء منذ الجمعة.

وتشمل هذه العمليات، وهي الأضخم من نوعها في المغرب، بلدات وقرى عدة مجاورة في سهلي اللكوس والغرب الواقعين عند مصب نهري اللكوس وسبو في المحيط الأطلسي، وهما من أهم أنهار البلاد (شمال غرب).

وكانت حصيلة المشمولين بالإجلاء تجاوزت مئة ألف شخص أمس.