رجل يمني في جسد طفل يعجز عن إقناع مراجعيه بأنه صيدلاني

في واحدة من أغرب الحالات الطبية على الإطلاق، يتميز الصيدلاني اليمني، هايل السودي، بجسد في عمر 10 سنوات، رغم تجاوزه سن الثلاثين عامًا.

وفي تفسيره لحالته بقول الصيدلي السودي إنه تعرض لحادث سقوط من الطابق الثاني ما أدى إلى توقف نموه، لكنه أكمل حياته الدراسية بشكل طبيعي، وحصل على دبلوم وبكالوريوس صيدلة.

ويضيف الدكتور الصغير أنه يجد صعوبة في إقناع الناس حينما يأتون إلى صيدليته لشراء العلاج بأنه هو الصيدلي.