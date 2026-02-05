يستخدم كثيرون روبوت الدردشة شات جي بي تي للمساعدة في تركيز أفكارهم واكتشاف الثغرات التي لا يستطيعون تمييزها بأنفسهم فيها.

لكن المشكلة هي أن العديد من الأشخاص يوجهون الطلبات الخاطئة إلى "شات جي بي تي"، مثل "ساعدني في التخطيط" أو "لخص أفكاري"، لينتهي الأمر عادة بموافقة روبوت الدردشة على رأي وأفكار مستخدميه، في ما يشبه الصدى الرقمي.

ولتجنب هذا الأمر، توجد كلمة واحدة يمكن إضافتها للطلب الموجه إلى "شات جي بي تي" لجعله أقل انسياقًا لتوجه المستخدم، بحسب تقرير لموقع "Tom’s Guide" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

من خلال إعطاء هذه الكلمة معنى محدد و"معاكس" في مجموعة التعليمات المخصصة لشات جي بي تي أو في بداية المحادثة معه، فإنك تحول روبوت الدردشة إلى مدقق منطق عالمي المستوى.

تم تدريب "شات جي بي تي" ليكون مساعدًا وغير مؤذي. وبشكل افتراضي، يميل إلى اتباع توجيهات المستخدم، وإذا قدمت له فكرة متوسطة الجودة، غالبًا ما سيحاول "تصحيحها" أو جعلها تبدو أفضل بدلًا من إخبارك بأنها معيبة جوهريًا.

وهذا يشكل خطرًا على الإنتاجية، إذ يُعطيك شعورًا زائفًا بالثقة في حجة ضعيفة. وللحصول على نقد حقيقي، عليك أن تسمح للذكاء الاصطناعي بأن يكون قاسيًا. وللوصول إلى النتيجة التي تريدها عليك اتباع استراتيجية "البطاطس".

كيف تعمل استراتيجية البطاطس؟

لاستخدام استراتيجية "البطاطس" عليك نسخ الفقرة التالية ووضعها في نافذة محادثة جديدة مع "شات جي بي تي":

"كلما كتبت كلمة (بطاطس) متبوعة بفكرة أو حجة، أريدك أن تتجاهل شخصيتك المتعاونة، وبدلًا من ذلك، تصرف كناقد عدائي. مهمتك الوحيدة هي إيجاد الثغرات في منطقي. أشر إلى ثلاث طرق محددة يمكن أن تفشل فيها حجتي، وافتراضين أطرحهما بدون دليل، وحجة مضادة واحدة لم أتطرق إليها. لا تكن مهذبًا؛ كن دقيقًا."

وبعد هذه الخطوة تكون قد برمجت كلمة "بطاطس" لتكون اختصارًا يجعل "شات جي بي تي" يعمل كجهة معادية منطقية.

وعند تفعيل هذا الاختصار، يتوقف الذكاء الاصطناعي عن كونه متعاونًا ويبدأ في لعب دور محامي الخصم، حيث يبحث عن أمرين: الأول هو المغالطات المنطقية؛ أي أين يقفز المستخدم في استنتجاته. أما الأمر الثاني الذي يبحث عنه "شات جي بي تي فهو تحيز البقاء، ويعني البيانات التي يتجاهلها المستخدم.