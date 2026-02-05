طفلة تقتل والدتها بـ 26 طعنة متأثرة بلعبة على النت وبالمحقق "كونان"

هزت جريمة قتل مروعة إندونيسيا بعد أن أقدمت طفلة عمرها 12 عاماً على قتل والدتها بـ 26 طعنة بسكين المطبخ في مدينة ميدان بشمال سومطرة.

وأفادت تقارير الشرطة في مدينة ميدان بسومطرة الشمالية، أن الجانية استلهمت تفاصيل تنفيذ الجريمة من اللعبة الشهيرة "روبلوكس" (Roblox)، وتحديداً نمط "Murder Mystery"، بالإضافة إلى تأثرها بسلسلة الرسوم المتحركة "المحقق كونان".

ووقعت الجريمة في ساعات الفجر الأولى، عندما استيقظت الطفلة قبل والدتها فائزة سورايا البالغة من العمر 42 عاماً.

وتوجهت الطفلة إلى المطبخ وحملت سكينا كبيرة تستخدم لتقطيع اللحوم، ثم خلعت ملابسها لتجنب تلطخ ثيابها بالدماء وضمان عدم وجود أدلة تدينها، وهو أسلوب يحاكي طرق التخفي التي تظهر في الألعاب والقصص البوليسية.

وسددت الطفلة الطعنة الأولى في رقبة والدتها أثناء نومها، إلا أن الضحية استيقظت وحاولت مقاومة ابنتها ومناشدتها للتوقف، بل وطلبت منها كوباً من الماء واستدعاء الإسعاف.

واستمرت الطفلة في توجيه الطعنات التي بلغ عددها 26 طعنة، في حين حاولت شقيقتها الكبرى (16 عاماً) الاستعانة بوالدهما الذي كان يتواجد في الطابق العلوي، لكن الأم فارقت الحياة متأثرة بجراحها قبل وصول المساعدة الطبية.

وأوضحت الفحوصات النفسية والتحقيقات الأمنية أن الطفلة كانت تعيش في بيئة أسرية تتسم بالعنف، حيث أشارت التقارير إلى تعرض الأطفال لضرب مستمر وتهديدات بالسكين من قبل الأم.

وأكدت الخبيرة الجنائية "إيرنا ميناولي" أن تأثر الطفلة بالألعاب الإلكترونية امتزج مع الضغوط النفسية الناتجة عن المعاملة القاسية، مما قادها إلى ارتكاب هذه الجريمة في هذا العمر الصغير وبشكل يتسم بالعنف المفرط.