نداءات وأصوات زملاء الصف توقظ طفلاً من غيبوبة استمرت 55 يومًا

استعاد طفلٌ يبلغ من العمر ثماني سنوات، من وسط الصين، وعيه بعد أن قضى 55 يومًا في غيبوبة، بفضل مناشدات زملائه المؤثرة في مقاطع الفيديو التي نشروها.

ودخل ليو تشوكسي، وهو تلميذ من مدينة يويانغ بمقاطعة هونان، في غيبوبة إثر حادث سير في نوفمبر من العام الماضي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا بيبر" الصينية.

وأخبر الأطباء أسرته أنه أُصيب بتلف دماغي حاد وإصابات في الرئتين جراء الحادث وأن فرص استيقاظه ضئيلة للغاية. لكن والدته لم تستسلم، وأخذته إلى عدة مستشفيات بحثًا عن العلاج.

وعندما قال لها أحد الأطباء إن الأصوات المألوفة أو الموسيقى المفضلة قد تحفز مناطق معينة في الدماغ، ما قد يُساعده على الاستيقاظ، جمعت والدته موسيقى الاستيقاظ وألحان التمارين الصباحية في المدرسة، وكانت تُشغلها له يوميًا. وفي الوقت نفسه، حثّ مُعلم ليو زملاءه على تسجيل مقاطع فيديو مؤثرة له.

وقال أحد الأولاد في أحد الفيديوهات: "تشوكسي، استيقظ قريبًا، هيا نلعب كرة القدم معًا". وقالت فتاة في مقطع آخر: "كلنا نفتقدك يا ​​تشوكسي. إن كنت تسمعنا، أرجوك افتح عينيك. الامتحانات على الأبواب، ونحن بانتظارك للعودة والدراسة معنا." وغنى فتى آخر أغنية ليو المفضلة، بينما شارك آخرون قصصًا طريفة من الصف.

وكانت والدة ليو تُشغّل مقاطع الفيديو وتسجيلات دروس الرياضيات لمعلمه بجانب سريره كل يوم. وبعد 45 يومًا في غيبوبة، استجاب ليو بتحريك جفنيه، وبعد بضعة أيام، ابتسم عندما سمع صوت معلمه. وفي اليوم 55، استعاد وعيه وتمكن من تحريك يده اليسرى.

وزاره معلمه وزملاؤه في المستشفى، حاملين معهم ألعابًا وبطاقات. كما مازح المعلم ليو قائلًا إنه سيُعفى من الواجب المنزلي، مما دفع ليو إلى محاولة فتح عينيه بسعادة والتلويح بيده.

وقالت والدة ليو لوسائل الإعلام: "أخيرًا رأيت الشمس من وراء الغيوم. لقد حدثت معجزة حقًا." معربة عن امتنانها العميق للأطباء والمعلمين وزملاء الدراسة، مضيفةً: "أتمنى أن تُشكل حالة ابني مصدر أمل للعائلات التي تواجه ظروفًا مماثلة".

وأفادت التقارير بأن صحة الصبي تتحسن باطراد، رغم أنه لا يزال أمامه طريق طويل للشفاء.

وقد ألهمت قصة ليو الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، حيث حصدت مقاطع الفيديو المتعلقة بها أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

وقال أحد المتابعين على الإنترنت: "بعض الأمور لا يُمكن تفسيرها بالطب. فلنتركها للحب والمعجزات. سيعود تشوكسي إلى المدرسة حتمًا".