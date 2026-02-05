«حُوَّام العسل الشرقي» ينهي رحلة علاجه في الفجيرة

نجحت هيئة الفجيرة للبيئة في إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق طائر «حُوَّام العسل الشرقي»، بعد تلقيه رعاية بيطرية مكثفة استمرت 90 يوماً، ليعود إلى موطنه الطبيعي ويستكمل رحلته ضمن مسار الهجرة الموسمية للطيور عبر دولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن البلاغ ورد خلال الربع الأخير من عام 2025 من أحد أفراد المجتمع، حول وجود طائر جارح عالق داخل مزرعته الواقعة ضمن نطاق المحيط الحيوي لمحمية وادي الوريعة الوطنية، حيث تحرك فريق التنوّع البيولوجي على الفور إلى الموقع، وتبيّن أن الطائر في حالة صحية حرجة وغير قادر على التغذية نتيجة مضاعفات صحية تعرض لها خلال رحلة الهجرة.

وأكدت مدير هيئة الفجيرة للبيئة أصيلة عبدالله المعلا، أن هذا الإنجاز يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به فريق التنوع البيولوجي في حماية الحياة البرية، والحفاظ على التوازن البيئي في محمية وادي الوريعة الوطنية.

ويُعد «طائر حُوَّام العسل الشرقي» من الطيور الجارحة المهاجرة التي تعبر أجواء دولة الإمارات ضمن مسارات الهجرة الموسمية، ويتغذى بشكل رئيس على الحشرات، خصوصاً يرقات الدبابير والنحل، ما يجعله عنصراً مهماً في الحفاظ على التوازن البيئي.