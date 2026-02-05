مهرجان الفرجان يعود إلى أهل دبي بـ 11 يوماً كاملة

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرجان، الذي تنظمه مؤسسة فرجان دبي في حديقة مشرف الوطنية خلال الفترة من 5 إلى 15 فبراير الجاري، تزامناً مع «عام الأسرة»، تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وتماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33.

ويُسهم مهرجان الفرجان في تعزيز التقارب والتلاقي بين أفراد الفرجان، وترسيخ قيم التضامن المجتمعي، من خلال توفير تجربة مجتمعية متكاملة، كما يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين المواهب والمشاريع الوطنية الناشئة، عبر إتاحة منصة تفاعلية تُمكّن أصحاب الأفكار الإبداعية من عرض مشاريعهم والتواصل مع المجتمع، إلى جانب إبراز التراث والفنون والهوية الوطنية في إطار ترفيهي وثقافي يجمع مختلف فئات المجتمع.

وسيشهد مهرجان الفرجان مشاركة واسعة من قطاعي المطاعم والمشاريع المنزلية، إذ يضم نحو 28 مطعماً و30 مشروعاً منزلياً، في مشهد يعكس تنوّع التجارب المقدَّمة ودعم المواهب المحلية وروّاد الأعمال، ويمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بنكهات متنوعة ومنتجات مبتكرة ضمن أجواء مجتمعية نابضة بالحياة.

ويشارك في تنظيم فعاليات المهرجان عدد من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية والخلفيات، حيث يسهمون في إدارة الأنشطة، وتقديم الدعم للزوار، وتنسيق الورش والمسابقات. وتتيح هذه المشاركة للمتطوعين فرصة اكتساب خبرات عملية في تنظيم الفعاليات والتواصل المجتمعي، كما تعزز روح التعاون والانتماء داخل الفرجان والمجتمع المحلي.

من جهتها، أكدت مدير فرجان دبي، علياء الشملان، أن مهرجان الفرجان في دورته الرابعة يجسّد ترجمة عملية لتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، انسجاماً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة» وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، مشيرةً إلى أن المهرجان يشكّل مساحة جامعة لأفراد المجتمع، ويوفّر بيئة آمنة ومفتوحة للتلاقي والتواصل بين أهالي الفرجان والعائلات، بما يعزز قيم القرب، والانتماء، والتكافل الاجتماعي.

وأضافت أن المهرجان يحرص هذا العام على تقديم تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الترفيه، والثقافة، ودعم الاقتصاد الإبداعي، من خلال تمكين رواد الأعمال والمواهب الوطنية، لاسيما الأطفال والشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض مشاريعهم وأفكارهم أمام المجتمع. وأوضحت أن هذا التوجّه يأتي في إطار دور فرجان دبي كونه محفّزاً للمبادرات المجتمعية، ومنصة داعمة للابتكار والهوية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام يعكس روح دبي وقيمها الأصيلة.

وتتميز الدورة الرابعة من المهرجان ببرنامج متكامل يمتد على مدار 11 يوماً، إذ تقام خلالها مجموعة من الفعاليات التي تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، حيث يتضمن تنظيم ورش عمل على مدار اليوم، تتنوع الأنشطة بين الرسم على اللوحات، وتصميم الأساور والتزيين ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى ورش مستوحاة من الطابع الإماراتي مثل صناعة العود والعطور.

وستتاح للمشاركين فرصة الانضمام إلى ورش العمل لتعزيز روح الإبداع والتواصل المجتمعي، ما يتيح تجربة تفاعلية ممتعة ومثرية للجميع.

ويشهد المهرجان مشاركة واسعة من المواهب الفنية المتنوعة، تشمل الغناء والعزف الموسيقي، إلى جانب فرقة للفنون الشعبية، في عروض يومية تُبرز الطاقات الإبداعية، وتثري المشهد الفني ضمن المهرجان، بما يعكس تنوع المواهب المحلية وحضورها اللافت.

الهوامير الصغار

كما تقام خلال فعاليات المهرجان مسابقة الهوامير الصغار، التي تتيح الفرصة لمشاركة 70 مشروعاً من مشاريع الأطفال وأفكارهم التجارية أمام المجتمع المحلي في أجواء تجمع أهل دبي. ومن خلال هذه الفعالية، تسعى فرجان دبي لإبراز مواهب الأطفال وتمكينهم من تحقيق انطلاقتهم في عالم الأعمال، مع تعزيز التواصل والتفاعل بين رواد الأعمال الصغار والجمهور.

وتوفر هذه الفعالية مساحة للأهالي والمجتمع لدعم المواهب الشابة وتشجيع الأطفال على الابتكار والإبداع، ما يعزز من ثقافة العمل الحر في بيئة تنافسية إيجابية في سن مبكرة، ويكتسب المشاركون خبرة عملية في كيفية إدارة مشاريعهم وتطويرها وفقاً لمتطلبات السوق.

بطولة الطبخ الشعبي

وتُقام خلال المهرجان بطولة دبي للطبخ الشعبي، وهي مسابقة طهي يتنافس خلالها المشاركون على إعداد أطباق متنوعة تمزج بين أصالة المأكولات التقليدية وروح المطبخ الحديث، وتتضمن المسابقة فئتين رئيستين؛ خُصصت الأولى للكبار لتقديم طبق «المضروبة»، في حين خُصصت الثانية للأطفال، لإعداد أطباق «النودلز» بطريقة تفاعلية مبسطة.

ويعرض المشاركون أطباقهم أمام لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الطهاة والخبراء، حيث تقيّم الأعمال وفق معايير دقيقة على أن يتم تكريم الفائزين بجوائز تقديرية، احتفاءً بتميزهم ومهاراتهم العالية وإسهامهم في إثراء ثقافة الطهي.

وتشمل الفعاليات مسابقات تفاعلية؛ منها: لعبة سين جيم، ولعبة «كلمتكم تحكم» مع بدر نجيب، ولعبة «قولها عالوزن» المستوحاة من اللعبة الشهيرة «say the word on beat» ولكن بلمسة إماراتية، ولعبة «شو الكلمة؟»، وهي لعبة تفاعلية ممتعة تعتمد على تفسير الرموز التعبيرية (الإيموجي) ومحاولة تخمين الكلمة. ويحصل الفائزون في المسابقات على جوائز مقدمة من الرعاة والشركاء.

ألعاب تنافسية

وتتضمن الفعاليات لعبة «قدها؟»، وهي مسابقة تنافسية حماسية تشارك فيها فرق تمثل مختلف فرجان دبي، لتتنافس الفرق يومياً ضمن تحديات متنوعة، ويتم تتويج الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط يومياً، في أجواء تفاعلية تعزز روح التحدي والعمل الجماعي بين المشاركين.

وتُخصَّص ضمن فعاليات المهرجان مساحة متكاملة لألعاب «الحوي»، تضم مجموعة من الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال من الزوّار، في أجواء آمنة وممتعة تعيد إحياء الألعاب التراثية بأسلوب معاصر، وتوفّر تجربة ترفيهية تعزّز ارتباط جيل المستقبل بالموروث الشعبي.

لمحبي السيارات

تشهد فعاليات مهرجان الفرجان تنظيم فقرة معرض السيارات المميزة، حيث يتم عرض مجموعة مميزة من السيارات. وتتاح للزوار فرصة مشاهدة السيارات الفاخرة والتعرُّف إلى تفاصيل تصميمها وأسلوبها الفريد.

وتستهدف هذه الفقرة فئة الشباب، وتتيح تجربة ثقافية ممتعة لمحبي السيارات والباحثين عن التفاعل مع الابتكار في عالم السيارات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاختيار الأفضل من بينهم.

