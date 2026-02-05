الجائزة العالمية للرواية العربية تكشف عن القائمة القصيرة

كشفت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن روايات القائمة القصيرة في دورتها الـ19، وهي «أصل الأنواع» لأحمد عبداللطيف (مصر)، و«منام القيلولة» لأمين الزاوي (الجزائر)، و«فوق رأسي سحابة» لدعاء إبراهيم (مصر)، و«أغالب مجرى النهر» لسعيد خطيبي (الجزائر)، و«الرائي» لضياء جبيلي (العراق)، و«غيبة مَي» لنجوى بركات (لبنان)، وسيُعلن عن الرواية الفائزة في أبوظبي، في التاسع من أبريل المقبل.

وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحافي عُقد في هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالمنامة، إذ كشف رئيس لجنة التحكيم، محمد القاضي، عن العناوين المرشحة للقائمة، وشارك في المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم: شاكر نوري (كاتب ومترجم عراقي)، وضياء الكعبي (أكاديمية وناقدة بحرينية)، وليلى هي وون بيك (أكاديمية من كوريا الجنوبية)، ومايا أبوالحيات (كاتبة ومترجمة فلسطينية)، إضافة إلى رئيس مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان، ومنسقة الجائزة، فلور مونتانارو.

وتضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية الـ19، كُتّاباً من أربعة بلدان عربية، هي الجزائر، والعراق، ولبنان، ومصر، تراوح أعمارهم بين 37 و69 عاماً، وتتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وأنها تعالج قضايا راهنة.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح ثلاثة كتّاب إلى القائمة القصيرة لأول مرة، هم: دعاء إبراهيم، وضياء جبيلي، ونجوى بركات. يذكر أنه وصل ثلاثة كتّاب إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، هما أحمد عبداللطيف (القائمة الطويلة) في عامي 2018 و2023 عن «حصن التراب» و«عصور دانيال في مدينة الخيوط»، وأمين الزاوي (القائمة الطويلة) ثلاث مرات في 2013 و2018 و2024 عن «حادي التيوس» و«الساق فوق الساق» و«الأصنام»، وسعيد خطيبي (القائمة القصيرة) في 2020 عن «حطب سراييفو».