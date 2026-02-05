مكتبة محمد بن راشد تختتم بنجاح مشاركتها في «القاهرة للكتاب»       

بنجاح، اختتمت مكتبة محمد بن راشد مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أسدل الستار على فعاليات دورته الـ57، أول من أمس، حيث شهد جناح المكتبة إقبالاً واسعاً من الزوار وكبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين من مختلف دول العالم.

وخلال مشاركتها، استعرضت المكتبة أحدث إصداراتها، إلى جانب برامجها وخدماتها ومرافقها، وسلّطت الضوء على أبرز مبادراتها، وفي مقدمتها مبادرة «عالم بلغتك» وإصداراتها المعرفية. كما نظّمت مجموعة من الجلسات الحوارية والفكرية المميزة التي لاقت تفاعلاً لافتاً من الجمهور.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، إن مشاركة المكتبة في معرض القاهرة للكتاب تمثل تجسيداً عملياً لرؤيتها باعتبار المعرفة ركيزة للتنمية الإنسانية، وأداة فاعلة لبناء الوعي وتعزيز الحوار الثقافي العربي والدولي.

وأضاف أن الحضور في القاهرة، بما تمثله من ثقل تاريخي ومعرفي، يعكس إيمان المكتبة بأهمية الشراكة مع المؤسسات الثقافية العربية في إنتاج المعرفة وتداولها، وليس الاكتفاء بعرضها. وأكد أن مكتبة محمد بن راشد ستواصل تطوير نموذجها كونها مؤسسة معرفية حديثة تجمع بين المحتوى النوعي، والتحول الرقمي، والترجمة، ودعم اللغة العربية، بما يضمن وصول المعرفة إلى الأجيال الجديدة ويجعلها متاحة، ومؤثرة، ومستدامة.

الدكتور محمد المزروعي:

. الحضور في القاهرة، بما تمثله من ثقل، يعكس إيمان المكتبة بأهمية الشراكة مع المؤسسات الثقافية العربية في إنتاج المعرفة.