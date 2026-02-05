فنون وصور تاريخية تحتفي بـ «إخوة للأبد»

احتفاء بأسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، استضاف «غاليريا» جزيرة المارية، مجموعة من الفعاليات التراثية والعروض الحية والأنشطة الترفيهية، إلى جانب معرضين فنيين.

وتضمنت فعاليات الاحتفال في «غاليريا» جزيرة المارية «معرض صور تاريخية للعلاقات الإماراتية - الكويتية»، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، والذي صحب زواره في رحلة تستكشف محطات بارزة من تاريخ العلاقات الإماراتية - الكويتية الراسخة، ومنها أول علاقات دبلوماسية بعد قيام الاتحاد، وزيارات ووفود رسمية بين البلدين، وأبرز ملفات التعاون المشترك، وما تُمثِّله هذه العلاقات التاريخية من نموذج متقدم للتعاون الخليجي القائم على الثقة المتبادلة، وتكامل الرؤى ووحدة الهدف والمصير المشترك.

كما شملت الفعاليات «معرض رواد الفن التشكيلي في الكويت»، ومختارات من من أعمال روّاد الفن التشكيلي في الكويت، من بينهم الراحل خزعل القفاص، وجاسم بوحمد، وإبراهيم إسماعيل، وعبدالرسول سلمان، إلى جانب الفنانة ثريا البقصمي، وسامية السيد عمر، وعادل خلف. ويُبرز المعرض مسيرتهم الفنية وإسهاماتهم البارزة في تشكيل المشهدين الثقافي والفني، وإبراز تطور الهوية البصرية وحركة الفن التشكيلي في الكويت، ما أتاح للزوار فهماً أعمق للمشهدين الفني والثقافي لدولة الكويت الشقيقة، وتتبع سير العلاقات وتعزيزها عبر الزمن.

كما ازدانت أروقة «غاليريا» جزيرة المارية بعدد من الشاشات التفاعلية المضيئة بأعلام دولة الكويت، إلى جانب مجموعة من العروض التراثية لفرق شعبية.

وجاءت الفعاليات ضمن احتفالات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» الذي اختُتم، أمس، لإبراز الروابط التاريخية والثقافية الراسخة بين البلدين الشقيقين.