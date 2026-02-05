حاكم الشارقة يطلق «الباحث الذكي في المعجم التاريخي»

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، انطلاق أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للغة العربية: «الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، إبداعاً وتعليماً وبحثاً» في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية بجامعة الشارقة.

وقال مدير جامعة الشارقة، الدكتور عصام الدين عجمي، في كلمته مخاطباً اللغة العربية: «فيكِ الكتابُ الذي بالحقِّ قد نزلت آياته فسَمتْ بالعلمِ والعودِ، ثابتةُ الأصلِ لا تبلى مع الزمنِ مرِنةُ الحرفِ في معنى وتجديد».

وتناول جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في العناية المتكاملة باللغة العربية، قائلاً بلسان اللغة العربية: «أنا العربيةُ جئتُ أُثني شاكرةً من خدمَ الحرفَ إخلاصاً وما ابتغيا، سلطانُ يا بن القواسمِ يا سندي يا من حملت لواء الضَادِ مُتسعاً».

من جهته، قدم عميد كلية الآداب بالجامعة الأردنية، الدكتور محمد أحمد القضاة، كلمةً رئيسة تناول فيها أهمية التطبيقات الذكية الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم جهود الحفاظ على اللغة العربية وضمانة بقائها في عصر الثورة المعرفية، وعرض التراث العربي الغني أدبياً وعلمياً وحضارياً، إلى جانب تقديمها وتبسيطها للقراء والمتعلمين.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادةً مرئيةً، تناولت جائزة الشارقة الدولية لأفضل تطبيق بالذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، عرضت تعريفاً بالجائزة وأهدافها ومعاييرها وشروط المشاركة فيها، إلى جانب إحصاءات عن المشاركات وتحليلها، ونماذج من التطبيقات المتميزة التي شاركت بالجائزة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل بإطلاق مشروع الباحث الذكي في المعجم التاريخي للغة العربية، من إنتاج وتصميم مجمع اللغة العربية بالشارقة.

وشاهد سموه والحضور مادةً مرئية تناولت طريقة عمل التطبيق وفوائده وما يقدمه من مميزات فريدة، للحصول على المعلومات لكل المستخدمين.

وفي ختام حفل الافتتاح تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة الدولية لأفضل تطبيق بالذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، حيث فاز بالمركز الأول مشروع «قواعد اللغة العربية»، وجاء في المركز الثاني مشروع «الأنيس»، في حين ذهب المركز الثالث إلى مشروع «نطق». كما كرّم سموه رعاة وشركاء المؤتمر.