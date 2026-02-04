دريكو مالفوي.. من شرير هاري بوتر إلى رمز الحظ في الصين

على غير المتوقع تحول دريكو مالفوي، الخصم الشهير ‌لهاري بوتر في سلسلة الكتب الخيالية، إلى رمز شعبي لاحتفالات رأس السنة القمرية الصينية، بعدما انتشرت صورته على الزينة الحمراء والمنتجات الاحتفالية، من الملصقات إلى أغطية الهواتف المحمولة.

تعود موجة الاهتمام المفاجئة بالشخصية، التي جسدها الممثل توم فيلتون في الأفلام المقتبسة عن روايات الكاتبة جيه.كيه رولينج، إلى الترجمة الصينية لاسمه الذي يعني الحصان والحظ، وهو ما ينسجم مع حلول عام الحصان في التقويم القمري.

واجتاحت وسائل التواصل ​الاجتماعي صور لأشخاص يعلقون ملصقات حمراء ​لمالفوي على أبواب ​منازلهم. وأظهرت منشورات ​أخرى على المنصة صورة ضخمة لمالفوي في زيه المعروف معلقة على عدة طوابق في ‍مركز تجاري بمقاطعة خنان في وسط الصين.

وتحظى سلسلة أفلام هاري بوتر بشعبية كبيرة جداً في الصين، التي لا تشكل الأفلام الأجنبية فيها إلا نسبة صغيرة نسبيا ‍من إيرادات شباك التذاكر بسبب القيود الصارمة والتركيز إلى المحتوى المحلي. وأعيد عرض أفلام هاري بوتر الثمانية في دور السينما الصينية عام 2024.