إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 800 مليار دولار

أصبح الملياردير الأميركي "إيلون ماسك" أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته 800 مليار دولار، بعد استحواذ "سبيس إكس" على شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي".

وتشير تقديرات مجلة "فوربس" إلى أن هذه الصفقة، التي تُقدر قيمة الشركة الجديدة بـ 1.25 تريليون دولار، رفعت ثروة "ماسك" بمقدار 84 مليار دولار، لتصل إلى مستوى قياسي عند 852 مليار دولار.

قبل الصفقة، كان ماسك يمتلك حصة تُقدّر بنحو 42% في شركة سبيس إكس بقيمة 336 مليار دولار، استناداً إلى عرض استحواذ أُطلق في ديسمبر، والذي قيّم شركة صناعة الصواريخ الخاصة بـ800 مليار دولار.

كما كان يمتلك حصة تُقدّر بنحو 49% في شركة إكس إيه آي بقيمة 122 مليار دولار، استناداً إلى جولة تمويل خاصة قيّمت الشركة بـ 250 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر. بعد الاندماج، الذي قيّم سبيس إكس بتريليون دولار وإكس إيه آي بـ 250 مليار دولار، تُقدّر فوربس أن ماسك يمتلك الآن حصة 43% في الشركة المندمجة بقيمة 542 مليار دولار.

هذا يجعل شركة سبيس إكس أغلى أصول إيلون ماسك بلا منازع. كما يمتلك حصة 12% في شركة تسلا بقيمة 178 مليار دولار، وخيارات أسهم في تسلا بقيمة 124 مليار دولار أخرى. ولا يشمل ذلك حزمة الأجور القياسية التي وافق عليها مساهمو تسلا في نوفمبر، والتي قد تمنح ماسك ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم الإضافية (قبل الضرائب وتكاليف تحرير الأسهم المقيدة) إذا حققت تسلا إنجازات بارزة مثل زيادة قيمتها السوقية بأكثر من ثمانية أضعاف خلال السنوات العشر القادمة.

هذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تندمج فيها شركتان تابعتان لإيلون ماسك. في مارس الماضي، أعلن ماسك عن دمج شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي xAI مع شركته للتواصل الاجتماعي X (المعروفة سابقًا باسم تويتر) في صفقة قُدّرت قيمة xAI فيها بـ80 مليار دولار، وقيمة X بـ33 مليار دولار (أي ما يقارب المبلغ الذي دفعه ماسك مقابل تويتر في عام 2022 باستثناء الديون).