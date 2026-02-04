بيع "شيك" لشركة "أبل" مقابل 2.4 مليون دولار

بيع شيك تاريخي بقيمة 500 دولار، ارتبط بإطلاق شركة أبل، في مزاد علني مقابل 2.4 مليون دولار. ووفقاً لإعلان صادر عن دار مزادات RR، فقد وقع الشيك ستيف جوبز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل، وتم بيعه في المزاد الذي أقيم تزامناً مع الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة.

ويُعدّ الشيك الصادر عام 1976 من أوائل المعاملات المالية التي ساهمت في تأسيس شركة أبل في الأول من أبريل/نيسان من ذلك العام.

وعلى مدى خمسين عامًا، أحدثت أبل نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا الشخصية من خلال منتجات أيقونية مثل آيفون، ماك بوك، وساعة أبل، فيما يوفّر هذا الشيك التاريخي نافذة نادرة للاطلاع على بدايات الشركة.

