الذهب فوق 5000 دولار مجدداً

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2%، يوم الأربعاء، مواصلة أفضل أداء لها منذ 2008 في الجلسة السابقة، بعد أن تلقى المعدن النفيس دعما من عمليات شراء لتصيد الصفقات وتراجع الدولار.

و ارتفع سعر الذهب ‍في المعاملات ‌الفورية 2.2 بالمئة إلى 5044.74 دولار للأوقية عند ⁠الساعة 0112 بتوقيت جرينتش، ‍بعد أن قفز 5.9 بالمئة الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008. وبلغ الذهب مستوى قياسيا 5594.82 دولار يوم ‍الخميس الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل 2.7 بالمئة إلى 5067.‍0 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية باستثناء الين الثلاثاء، إذ عزز المتعاملون المكاسب الأخيرة التي حققوها بفضل البيانات الأمريكية الإيجابية وتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقل ميلا للتيسير النقدي. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض أسعار الذهب المقومة بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى.

ووقع الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء على اتفاق إنفاق ليصبح قانونا ينهي ‍الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

ولن يصدر تقرير التوظيف لشهر يناير الذي يحظى بمتابعة دقيقة يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي.