طفلة تقتل والدتها بـ26 طعنة والسبب "روبلوكس"

في واقعة صادمة هزّت الشارع الإندونيسي، لقيت سيدة مصرعها بعد أن أقدمت ابنتها البالغة 12 عاماً على طعنها 26 مرة بسكين مطبخ داخل منزلهما في مدينة ميدان بشمال سومطرة

وأفادت تقارير الشرطة في مدينة ميدان بسومطرة الشمالية، أن الجانية استلهمت تفاصيل تنفيذ الجريمة من اللعبة الشهيرة "روبلوكس" وتحديداً نمط "Murder Mystery"، بالإضافة إلى تأثرها بسلسلة الرسوم المتحركة "المحقق كونان".

ووقعت الجريمة في ساعات الفجر الأولى، عندما استيقظت الطفلة قبل والدتها فائزة سورايا البالغة من العمر 42 عاماً.

توجهت الطفلة إلى المطبخ واستولت على سكين كبيرة تستخدم لتقطيع اللحوم، ثم خلعت ملابسها حتى لا تتلطخ بالدماء، في محاولة متعمدة لتجنب تلطخ ثيابها بالدماء وضمان عدم وجود أدلة تدينها، وهو أسلوب يحاكي طرق التخفي التي تظهر في الألعاب والقصص البوليسية.

رغم ذلك، واصلت الطفلة توجيه الطعنات حتى بلغ عددها 26 طعنة، بينما حاولت شقيقتها الكبرى (16 عاماً) الاستعانة بوالدهما الذي كان في الطابق العلوي، إلا أن الأم فارقت الحياة متأثرة بجراحها قبل وصول المساعدة الطبية.