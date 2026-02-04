تراجع سعر بتكوين إلى ما دون 73 ألف دولار

تراجع سعر بيتكوين أمس إلى ما دون 73 ألف دولار، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، وسط موجة بيع قوية مع استمرار المستثمرين في الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر بسبب تصاعد المخاوف الجيوسياسية.

وانخفضت العملة الرقمية الأكبر في العالم إلى 72,884.38 دولار، بخسارة تجاوزت 6% خلال اليوم، وهو أدنى مستوى لها منذ تداولها عند 68,898 دولار في نوفمبر 2024.

وترافق التراجع الجماعي في أسعار عدد من العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع انخفاضات جماعية في مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع مؤشر الخوف في ظل خسائر حادة لأسهم شركات البرمجيات والحوسبة السحابية.

وتراجعت عملة إيثريوم المشفرة بنحو 5.58% إلى مستوى 2189.71 دولار

كما هبطت عملة سولانا المشفرة بنحو 4.96% إلى مستوى 98.48 دولار

وشهدت بيتكوين انخفاضاً بنسبة 16% منذ بداية العام، مع استمرار المستثمرين في إعادة توجيه استثماراتهم بعيداً عن الأصول عالية المخاطر، خاصة مع تأخر صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.

وتراجعت أسهم شركة "ستراتيجي"، المتخصصة في إدارة خزائن بيتكوين، بنسبة 9% بعد هذا الانخفاض الحاد في السوق.

وأوضح محللون أن الأداء الأخير يعكس هشاشة السوق في ظل التوترات العالمية، حيث أدى التراجع التاريخي في أسعار المعادن الثمينة إلى زيادة الضغوط على العملات المشفرة.

ورغم أن بيتكوين سجل مستويات قياسية تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي، إلا أن موجة البيع الأخيرة دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً.

وتسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار وتراجع الثقة في الأصول الرقمية في زيادة الضغوط على المستثمرين، فيما أظهرت بيانات السوق أن بيتكوين لا يزال يتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.

ويشير المحللون إلى أن استمرار هذه الظروف قد يحد من عودة المستثمرين إلى السوق بالسرعة المتوقعة.