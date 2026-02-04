مداهمة مكاتب منصة "إكس" في فرنسا.. واستدعاء إيلون ماسك

قال مكتب المدعي العام في باريس، الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية داهمت مكاتب ‌منصة "إكس" المملوكة ​للملياردير إيلون ماسك، الذي استدعاه ممثلو الادعاء لاستجوابه في أبريل ضمن تحقيق موسع يتعلق بالمنصة.



وترتبط المداهمة واستدعاء ماسك بتحقيق مستمر منذ عام بشأن الاشتباه ‌في إساءة استخدام الخوارزميات وقيام المنصة أو مسؤوليها التنفيذيين باستخراج بيانات ⁠المستخدمين بشكل مخادع.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر بين أوروبا والولايات ‌المتحدة بشأن شركات التكنولوجيا ​الكبرى وحرية التعبير.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يوسع نطاق التحقيق بعد شكاوى من طريقة عمل روبوت الدردشة (غروك) التابع للمنصة والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتم ⁠استدعاء ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو لحضور جلسة 20 أبريل.وتم استدعاء عاملين آخرين من المنصة كشهود. ولم تدل المنصة بأي تعليق حتى الآن.

ونفى ‌ماسك في يوليو الاتهامات الأولية وقال ‍إن ممثلي الادعاء الفرنسي يفتحون "تحقيقا جنائيا بدوافع سياسية".

وقال ممثلو الادعاء "يأتي هذا التحقيق في ‌هذه المرحلة في إطار نهج بناء بهدف ضمان امتثال منصة إكس للقوانين الفرنسية".

ومثل هذه الاستدعاءات إلزامية رغم صعوبة تنفيذها على من يعيشون خارج فرنسا.

ويمكن للسلطات بعد جلسة أبريل أن تقرر إما تعليق التحقيق أو مواصلته، وربما يتم ⁠حبس المتهمين احتياطيا.