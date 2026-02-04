ورشة في أبوظبي بصحبة حائز «إيمي»

أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي عن ورشة عمل ومحاضرة تدريبية خاصة على مدار يوم كامل، مع المنتج والمخرج والكاتب الأميركي جون كرول، في الثامن من الشهر الجاري. وتحمل الورشة عنوان «رحلة تنبض بالحياة: أسرار صناعة برامج السفر والمغامرة والطعام»، وتستعرض خبرة جون، ومعرفته وتحليلاته العملية في ابتكار محتوى احترافي ناجح للبرامج غير مكتوبة السيناريو، وهو المجال الذي فاز فيه بجائزة إيمي برايم تايم عن «ذي أميزينج ريس».

وقال كرول: «حظيت بفرصة إنتاج محتوى متنوع في عدد من أكثر الوجهات تفرداً وإثارة للاهتمام في العالم، وأتطلع إلى التواصل مع المواهب الإبداعية من المحترفين والناشئين في أبوظبي».