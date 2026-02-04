حفل عودة فرقة «BTS».. مباشرة على «نتفليكس»

أعلنت «نتفليكس» أنها ستتولى النقل المباشر لحفلة عودة فرقة «بي تي إس» في نحو 190 بلداً، ما قد يشكل أكبر حدث مباشر للموسيقى الكورية حتى الآن.

وكانت الفرقة التي تُعدّ من أشهر الفرق الموسيقية في كوريا الجنوبية، أوقفت نشاطاتها منذ عام 2022 حتى إنهاء أعضائها الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأنهى الأعضاء السبعة جميعهم الخدمة العسكرية العام الماضي، وأكدت الفرقة أنها ستُصدر ألبوماً جديداً بعنوان «أريرانغ» في 20 مارس، وستُقيم حفل عودة مجانياً في ساحة غوانغهوامون وسط سيؤول في اليوم التالي، قبل انطلاق جولتها الغنائية.

وقالت «نتفليكس» إن حفل عودة فرقة «بي تي إس» سيبثّ مباشرة وحصرياً على المنصة في 21 مارس المقبل، في أكثر من 190 دولة.

و«أريرانغ» هو أول ألبوم للفرقة منذ «بروف» الذي حقق مبيعات مرتفعة في كوريا الجنوبية عام 2022.

وأوضحت نتفليكس أن الألبوم الجديد «يُقدّم تأملاً عميقاً في أصول الفرقة وهويتها».