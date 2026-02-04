دبي.. هنا مدينة «القمم»

بالأمس «القمة العالمية للعلماء»، واليوم «القمة العالمية للحكومات».. لتتواصل «القمم» هنا في دبي التي تحتضن كعادتها صنّاع الأمل والحالمين والنوابغ والعقول اللامعة، التي لا تعترف بكلمة المستحيل، وترحب بكل من يسعون إلى استشراف المستقبل، ويعملون بإخلاص لجعله أكثر إشراقاً، كما هي الحال هنا في قمة الحكومات التي تضم رؤساء ووزراء وخبراء ومفكرين وصناع قرار، وشخصيات من جهات الأرض المختلفة، تلتقي في المدينة التي تجمع ولا تفرق، وتعمل على رسم لوحة أجمل لمستقبل البشر.. كل البشر.