21 صديقاً.. وضربة حظ بـ 123 مليون يورو

فازت مجموعة من الأصدقاء، جميعهم من بلدة زينغم البلجيكية، بالجائزة الكبرى في سحب "يورومليونز" والبالغة 123 مليون يورو.

وقُسّمت الجائزة على 21 شخصا، وفاز كل منهم بنحو 5,8 ملايين دولار.

وقالت إحدى الفائزات لوكالة فرانس برس "إنه أمر لا يصدق".

وقالت الموظفة في المقهى ريدغي تايروي "للراغبين بمعرفة سر الفوز، فالأمر بسيط جداً: صباح يوم الجمعة، حضروا واشتروا بطاقة بأرقام مختارة آلياً، مقابل 105 يورو على ما أعتقد". وأضافت: "هذا كل شيء... لقد فازوا".

وتحتل هذه الجائزة الكبرى المرتبة الثامنة بين جوائز "يورومليونز" التي فاز بها بلجيكيون. ويناهز المبلغ القياسي 168 مليون يورو، تم الفوز به في أكتوبر 2016.