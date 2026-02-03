مقهى حصري للمهتمين بتغيير مستقبلهم الوظيفي في اليابان

من الصعب تخيّل اليابان من دون مقاهيها ذات المفاهيم المميزة، إذ ظهرت على مرّ السنوات أفكار مبتكرة ومتنوعة، من مقاهي ألعاب الورق إلى مقاهي رمي الفؤوس وغيرها من المشاريع الجريئة وغير التقليدية.

وفي مطلع هذا الشهر، افتُتح مفهوم جديد يحمل اسم «تينشوكو سودان كافيه»، ليضيف بُعدًا مختلفًا تمامًا إلى مشهد المقاهي في اليابان.

يُعرف هذا المكان أيضًا باسم «مقهى الاستشارات المهنية»، وهو ليس مجرد مقهى تقليدي يمكن للزبائن فيه طلب مشروب للاسترخاء بعد يوم عمل طويل، بل يقدّم استشارات مهنية ومشروبات مجانية للموظفين الباحثين عن نصائح تتعلق بمستقبلهم الوظيفي. وفي هذا الجو غير الرسمي، يستطيع الزبائن التحدث بحرية عن مخاوفهم المهنية التي يصعب غالبًا مناقشتها في الأطر الرسمية.

ويجد كثير من الموظفين بدوام كامل أنفسهم قلقين بشأن مستقبلهم المهني من دون وجود شخص يصغي إليهم، كما قد يكون من الصعب الحصول على نصيحة مناسبة من الأصدقاء أو أفراد العائلة. وهنا يبرز دور المقهى، إذ يوفّر «تينشوكو سودان كافيه» مساحة مريحة تتيح للزوار مناقشة مساراتهم المهنية بأسلوب ودي وبعيد عن الضغط.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمقهى، فإن العاملين فيه ليسوا مجرد مقدّمي خدمات، بل هم مختصون في المجال المهني يتمتعون بخبرة عملية في سوق العمل.

كما تشير الدراسات إلى أن نحو 60 % من الزبائن الذين يزورون المقهى للاستشارة لا يكونون في مرحلة اتخاذ قرار نهائي، كترك العمل أو تغيير الوظيفة، بل يسعون في الغالب إلى ترتيب أفكارهم وفهم أوضاعهم المهنية بشكل أفضل.

ويقول أحد الزبائن، وفق موقع «ديكستر»: «وجودي هنا لا يعني أنني أكره وظيفتي الحالية، لكنني لست متأكدًا مما إذا كان عليّ الاستمرار على هذا النحو».

يُذكر أن الاستشارات والمشروبات تُقدَّم مجانًا بالكامل، إلا أن الراغبين في زيارة المقهى مطالبون بإجراء حجز مسبق عبر تطبيق LINE.