روما تفرض رسوماً لتنظيم الوصول إلى نافورة "تريفي" الشهيرة

بدأ السائحون الذين يرغبون في الاقتراب من نافورة تريفي في روما بدفع 2 يورو (حوالي 2.35 دولار) اعتبارا من يوم الاثنين، في إطار هيكلة جديدة للرسوم تهدف إلى جمع الأموال وتنظيم حركة الزوار في واحدة من أشهر نافورات العالم.

ولم يظهر أول السائحين الذين اجتازوا بوابة التفتيش الجديدة أي انزعاج من الرسوم، معتبرين أن السعر زهيد مقابل الحصول على تجربة مريحة بالقرب من النافورة التي اشتهرت بفيلم "الحياة الحلوة" للمخرج فيديريكو فيليني.

وقال السائحة المغربية إلهان مصباح: "قبل ذلك، كانت هناك مشاكل في الوصول إلى النافورة. كان هناك الكثير من الأشخاص. الآن أصبح الوصول سهلا جدا. يمكنك التقاط الصور، وتشعر بالراحة، وعلى رأس ذلك، 2 يورو ليست كثيرة".

تم طرح هذه الرسوم بالتزامن مع رسوم جديدة قدرها 5 يورو (حوالي 6 دولارات) لبعض المتاحف في المدينة. وفي كلا الحالتين، يُعفى سكان روما من هذه الرسوم، وستساهم الإيرادات الإضافية في زيادة عدد المتاحف التي تديرها المدينة والمجانية للسكان المسجلين في روما.

ويأتي هذا ضمن جهود المدينة لإدارة تدفق السياح في مناطق مزدحمة بشكل خاص، وتحسين تجربة الزوار، وتعويض تكاليف صيانة التراث الثقافي في روما.

ويقدر المسؤولون أن الإيرادات الجديدة قد تصل إلى 5ر6 مليون يورو (حوالي 7.6 مليون دولار) سنويا.

وجاء قرار فرض رسوم على نافورة تريفي بعد نتائج إيجابية لتجربة استمرت عاما كاملا لتنظيم وتحديد عدد الزوار الذين يمكنهم الاقتراب من حافة الحوض الأمامية من خلال وضع خطوط ومسارات للدخول والخروج.

وتظل رسوم إيطاليا منخفضة مقارنة بالزيادة بنسبة 45% التي أعلنتها السلطات الفرنسية لمتحف اللوفر لمعظم الزوار غير الأوروبيين، حيث يمكن أن تصل قيمة التذكرة الآن إلى 32 يورو (حوالي 37 دولارا) بدلا من 22 يورو (حوالي 26 دولارا).