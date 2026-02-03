أستراليا: حظر القاصرين على وسائل التواصل يُحقق «نتائج ملموسة»

أعلنت شركة «سناب شات» أنها حجبت 415 ألف حساب في أستراليا تعود إلى مستخدمين دون 16 عاماً، تطبيقاً للحظر الذي فرضته الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الفئة العمرية، لكنها حذّرت من أن بعض القاصرين قد يلتفّون على تقنيات التحقق من العمر.

ودعت المنصة السلطات الأسترالية إلى إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين كـ«إجراء وقائي إضافي»، وبموجب التشريع، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر الماضي، يتعيّن على منصات، بينها «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب»، منع القاصرين من امتلاك حسابات.

وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (34 مليون دولار أميركي) إذا لم تتخذ «خطوات معقولة» للامتثال.

وكانت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية أفادت، الشهر الماضي، بأن شركات التكنولوجيا حجبت بالفعل 4.7 ملايين حساب، محققة «نتائج ملموسة»، وقالت «سناب شات» إنه حتى نهاية يناير الماضي، تم حجب أو تعطيل 415 ألف حساب في أستراليا لمستخدمين دون 16 عاماً.