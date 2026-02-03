الإبداع يحتفي بـ «إخوة للأبد»

فرشاة الإبداع حاضرة في احتفالية «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، لتترجم بلغة الألوان ما تحمله القلوب من مشاعر، وتبرز حكاية شعبين شقيقين يجمعها الوفاء والمحبة والاحترام والعلاقات الوطيدة، وهنا يضع الفنان التشكيلي الإماراتي، سقاف الهاشمي، لمساته الأخيرة على عمله «أسرة واحدة في بيت واحد»، خلال مشاركته في «الحفل الإعلامي الإماراتي الكويتي» في الكويت، الذي تضمن العديد من الفعاليات التي جسدت روح الأخوة بين البلدين.