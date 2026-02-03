«مدارس الحياة» في دبي تنبض بتجارب إبداعية مبتكرة

أنشطة تفاعلية وتجارب إبداعية مبتكرة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي، عبر مبادرتها «مدارس الحياة»، الهادفة إلى توفير بيئة تثقيفية وتعليمية مبتكرة تسهم في تنمية المهارات الحياتية والثقافية والإبداعية، وتعزيز التواصل والتفكير الإيجابي لدى مختلف فئات المجتمع، وصقل خبراتهم في مجالات متنوّعة.

وستتضمن أجندة المبادرة، التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، خلال فبراير الجاري، أكثر من 34 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تجمع بين المعرفة والإبداع وتتيح لزوّار المكتبات فرصة استكشاف جماليات الخط العربي، والاطلاع على روائع الأدب العربي، وتطوير قدراتهم الموسيقية، وإثراء معارفهم اللغوية، إلى جانب تنمية مهاراتهم الحياتية، ما يسهم في تحويل مكتبات دبي العامة إلى مراكز معرفية نابضة بالحياة، ومنصات للتعلّم المستمر والمشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وخلال الشهر الجاري، تستضيف مكتبة الراشدية ورشة «العلماء الصغار في عالم الاكتشاف»، التي تتيح للأطفال فرصة استكشاف مفاهيم الابتكار من خلال تجارب علمية شيقة تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وروح التعاون لديهم، بينما ستُقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، جلسة قرائية تفاعلية بعنوان «بيلي الدب البني»، وورشة «الطباعة بالقوالب على الأقمشة» وورشة «مستقبلي بالذكاء الاصطناعي».

وستنظم مكتبة الراشدية ورشة «التلوين على فرشاة الشعر»، لتحويل أدوات يومية إلى قطع فنية مبتكرة، وبينما تستضيف مكتبة أم سقيم الجلسة القرائية «غول المكتبة» لإعادة تعريف علاقة الطفل بالمكتبة وتحويلها إلى مساحة نابضة بالخيال والاكتشاف، ستقدم مكتبة الطوار العامة ورشة «تصاميم بالقلم ثلاثي الأبعاد»، بهدف تمكين المشاركين من التعرف إلى أساسيات القلم ثلاثي الأبعاد وتحويل الأفكار والرسوم البسيطة إلى مجسّمات إبداعية بأسلوب مبتكر.

وضمن أنشطة نادي «الصحة والتغذية»، ستشرف ندى سعيد قطان ، من النادي، على ورشة «تحضير أكواب الكيك» في مكتبة حتا العامة، كما ستتاح لزوّار مكتبة الراشدية والمشاركين في ورشة «تزيين ألواح الشوكولاتة» فرصة خوض تجربة مميزة تجمع بين الفن والمتعة، واستكشاف طرق مبتكرة باستخدام ألوان ونكهات وزخارف متنوّعة لتحويل الشوكولاتة إلى قطع فنية جميلة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، سيقدّم «نادي التنمية الأسرية» في نادي ذخر – الصفا ورشة «الاستعداد لرمضان»، وفيها ستركز جيهان صفر ، من النادي، على أساليب التهيئة الذهنية والروحية وتنظيم العادات اليومية، بما يساعد المشاركين على استقبال الشهر الفضيل بروح متوازنة وإيجابية.

وسيحتفي ملتقى الروايات ضمن أنشطة «نادي الكتاب» برواية «حرز تالا»، للكاتب عمر الأنصاري، حيث سيكون روّاد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع جلسة أدبية بإشراف ميسون الشريف، لمناقشة الرواية التي تجمع بين الخيال والواقع، وتتناول موضوعات الهوية والذاكرة بأسلوب سردي ممتع وعميق.

وسيتولى خبراء «آرابكالي» تقديم جلستي «العمارة المبتكرة» و«المواد الصديقة للبيئة» في مكتبة الطوار العامة ضمن نادي «اللغات»، بهدف تشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي وتمكينهم من استكشاف أساليب تحويل عناصر من التراث المحلي والزخارف والخط العربي إلى أفكار وتصاميم مميزة لمبانٍ حديثة، إلى جانب التعرف إلى آليات الاستفادة من مواد صديقة للبيئة لتصميم مدن المستقبل.

وستحتضن مكتبة الصفا جلسة «الكتابة الإبداعية: إعادة تخيّل القصة القصيرة» التي تنظمها مجموعة سحب بإشراف لويس غارت، وتهدف الجلسة إلى تحفيز المشاركين على إعادة التفكير في شكل القصة القصيرة، من خلال استكشاف بُنى سردية غير تقليدية، وبدايات ونهايات مبتكرة تتجاوز النمط السردي المعتاد.

«رمضان جانا»

ضمن «مدارس الحياة»، خلال الشهر الجاري، ستنظم مكتبة الصفا، بالتعاون مع «كوردن»، فعاليات «نادي الموسيقى والفنون الأدائية»، التي تشتمل على ورشة «كورال بالعربي: رمضان» وتهدف إلى تدريب الأطفال على تمارين الإحماء الصوتي، وأساليب التحكم بالتنفس، وضبط الطبقات الصوتية، ونطق الحروف والمفردات، وستشمل أيضاً أداء «ميدلي» لأنشودتَي «رمضان جانا» و«أقبل قمرك»، مصحوباً بحركات مسرحية بسيطة، وتُختتم بعرض نهائي وتأمل جماعي في معاني شهر رمضان المبارك، كما سيقدّم الخطاط محمد التميمي ورشة «أساسيات الخط العربي».

