أعمال خورخي تقلا في ضيافة الشارقة

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لربيع 2026، المعرض الفردي «ما يأتي عليه الزمان.. يُبقي عليه الزمن» للفنان خورخي تقلا، ويُقام في ساحة المريجة، من الثامن من الشهر الجاري حتى السابع من يونيو المقبل.

ويُعدّ هذا المعرض الأوسع من نوعه في مسيرة الفنان، إذ يُقدّم قراءة شاملة لتجربة امتدت أكثر من 40 عاماً.

والمعرض من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع القيّم المساعد في المؤسسة، عبدالله الجناحي، ويُقدّم للزوار تجربة فنية تأملية تضعهم أمام أسئلة مفتوحة حول العنف والزمن، وما يبقى من الإنسان في مواجهة الخراب.