رسميًا.. حجب لعبة روبلوكس في مصر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأحد، حجب لعبة "روبلوكس" رسمياً لحماية القيم الأخلاقية والتربوية للأطفال والنشء، والحد من الآثار النفسية والسلوكية المرتبطة باستخدام المنصة. جاء ذلك وفق ما أعلنه رئيس المجلس عصام الأمير خلال كلمة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، التي خصصت لمناقشة عدد من الطلبات المرتبطة بمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وقدمت عضو مجلس الشيوخ ولاء هرماس رضوان اقتراحاً دعت فيه إلى تقنين أوضاع منصة الألعاب الإلكترونية "روبلوكس"، بهدف حماية القيم الأخلاقية والتربوية للأطفال والنشء، إلى جانب تنظيم عمل منصات الألعاب الإلكترونية بوجه عام.

وعرضت رضوان مذكرة إيضاحية أمام مجلس الشيوخ المصري، وتضمنت تعريفاً بطبيعة المنصة، وتوثيقاً للمخاطر والآثار السلبية المرتبطة باستخدامها، وفي مقدمتها المحتوى غير المناسب للأطفال، وإمكانية التواصل المباشر مع غرباء، فضلاً عن التأثيرات النفسية والسلوكية في المستخدمين من صغار السن.