الساعات الذكية تكشف عن أكثر اضطرابات ضربات القلب شيوعاً

أشارت دراسة حديثة إلى أن الساعات الذكية من علامات تجارية، مثل «أبل» و«غوغل» و«سامسونغ»، المزودة بوحدة استشعار لتخطيط كهربية القلب، تُعدّ وسيلة أفضل للكشف عن اضطراب ضربات القلب الخطرة مقارنة بالفحوص الطبية التقليدية.

وركزت الدراسة، التي أجراها مركز أمستردام الطبي الجامعي، على الرجفان الأذيني، وهو أكثر اضطرابات ضربات القلب شيوعاً في العالم، ويحدث غالباً بشكل غير منتظم، ولا يسبب أعراضاً ملحوظة لدى الكثيرين.

وقاد طبيب القلب، ميشيل وينتر، وطالبة الدكتوراه، نيكول فان ستاين، بحثاً حول ما إذا كانت الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية، تُساعد في الكشف عن هذه الاضطرابات في وقت مبكر وبدقة أكبر من الطرق التقليدية الحالية.

وفي حالة الرجفان الأذيني ينبض أذينا القلب بشكل غير منتظم، ما قد يؤدي إلى تكون جلطات دموية في القلب، وإذا انتقلت هذه الجلطات إلى الدماغ فقد تسبب سكتة دماغية.